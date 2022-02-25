ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 194 ЧЕЛОВЕК
Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 24 февраля проведено у 348 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 194 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Гагрской ЦРБ – 33, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.
В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 67 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51478 человек.
Зарегистрировано 646 летальных случаев. Выздоровели 44323 человека.
Последнее от Super User
- АБХАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА В СОЧИ
- СТАРТОВАЛ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ «МАСТЕРА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОГНЯ»
- В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ПЕРВАЯ ГРУППА БЕЖЕНЦЕВ
- ЕС НАМЕРЕН ВВЕСТИ ПРОТИВ РОССИИ САМЫЙ ЖЕСТКИЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ В ИСТОРИИ СООБЩЕСТВА
- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭКСКУРСИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОГУТ ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ