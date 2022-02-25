ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 194 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 24 февраля проведено у 348 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 194 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести.