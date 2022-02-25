СТАРТОВАЛ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ «МАСТЕРА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОГНЯ»
Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии стартовал отборочный этап соревнований «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр 2022 года, говорится на сайте Минобороны РФ.
К соревнованиям подключились около пятисот военнослужащих Южного военного округа, шестьдесят автомобилей и артиллерийских орудий.
На полигоне Нагвалоу военные из 120-мм минометов «Сани» и РПГ атаковали одиночные небронированные цели. На боевую стрельбу давалось максимум пять минут для миномета и три выстрела к РПГ.
«Кроме того, расчеты на автомобилях КамАЗ преодолевали различные искусственные дорожные препятствия в индивидуальной гонке на пятикилометровом маршруте с остановками для выполнения стрельбы».
Как уточняется, пользоваться для ориентирования и связи артиллеристам разрешали картой, компасом, биноклем и радиостанцией. Всего же они преодолели двести километров конкурсной трассы.
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