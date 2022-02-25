АБХАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ ЮРИЯ БАШМЕТА В СОЧИ

Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. В рамках XV Международного зимнего фестиваля Юрия Башмета состоялась премьера оперы «Сказания о Борисе и Глебе», в которой приняла участие и абхазская хоровая капелла совместно с тремя хоровыми коллективами из России.

«Для нас очень дорого участие Государственной капеллы Республики Абхазия в показе хоровой оперы Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе», который состоялся в рамках XV юбилейного зимнего фестивале искусств Юрия Башмета.

К сожалению, сложности с пандемией приостановили шествие такого удивительного хорового сочинения, но несмотря на это, организаторы предприняли попытку, чтобы это произведение прозвучало именно в рамках этого юбилейного фестиваля. Это одно из событий, когда мировая премьера этого сочинения в 2020 году, также с участием капеллы Абхазии, имела очень большой резонанс. Наше повторное исполнение этого сочинения с вашим участием имел не меньший успех. Я также надеюсь, на продолжение наших творческих контактов», – сказал он.

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи всего за 14 лет с момента создания стал главным культурным событием зимы в России, местом, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры.