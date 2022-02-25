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Абхазия Информ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА ВЫЯСНИЛА В ЧЕМ НУЖДАЮТСЯ БЕЖЕНЦЫ ИЗ ДНР И ЛНР

Новости Пятница, 25 февраля 2022 20:51
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА ВЫЯСНИЛА В ЧЕМ НУЖДАЮТСЯ БЕЖЕНЦЫ ИЗ ДНР И ЛНР

Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. В пансионате «Айтар» состоялась встреча Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Абхазия и сотрудников Аппарата Уполномоченного, с беженцами ЛНР и ДНР.

На встрече присутствовали директор пансионата «Айтар» – Тимур Адлейба, вице-премьер Республики Абхазия – Сергей Пустовалов.

В ходе встречи Уполномоченный по правам ребёнка, Мактина Джинджолия, выразила обеспокоенность о сложившейся ситуации, а также выяснила нужды беженцев, среди которых большинство несовершеннолетние.

Аппарат Уполномоченного совместно с КБФ «Ашана» взял на себя обязанность в решении многих вопросов, в числе которых вопросы медицинского и гуманитарного характера.

Уполномоченный по правам ребёнка оставила также свои личные контакты для поддержания связи с беженцами, в случае возникновения проблем, связанных с правами детей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 25 февраля 2022 20:52

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