УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА ВЫЯСНИЛА В ЧЕМ НУЖДАЮТСЯ БЕЖЕНЦЫ ИЗ ДНР И ЛНР

Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. В пансионате «Айтар» состоялась встреча Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Абхазия и сотрудников Аппарата Уполномоченного, с беженцами ЛНР и ДНР.

В ходе встречи Уполномоченный по правам ребёнка, Мактина Джинджолия, выразила обеспокоенность о сложившейся ситуации, а также выяснила нужды беженцев, среди которых большинство несовершеннолетние.

Аппарат Уполномоченного совместно с КБФ «Ашана» взял на себя обязанность в решении многих вопросов, в числе которых вопросы медицинского и гуманитарного характера.

Уполномоченный по правам ребёнка оставила также свои личные контакты для поддержания связи с беженцами, в случае возникновения проблем, связанных с правами детей.