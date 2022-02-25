КРИСТИНА ОЗГАН: НАША ЗАДАЧА НЕ ДОПУСТИТЬ ДЕФИЦИТ ТОПЛИВА

В условиях постоянного роста стоимости нефтепродуктов в Российской Федерации установленные в 2021 году цены не позволяют компаниям придерживаться предельных цен и ограничивают возможности в приобретении нефтепродуктов в необходимом количестве. Проработан вопрос перехода на другую форму регулирования – контроль уровня наценки на стоимость приобретаемых нефтепродуктов.

Такой подход позволит своевременно реагировать на изменения цен на российском рынке как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Новый прозрачный механизм принципиально отличается от регулирования топливного рынка путем установления предельных цен, так как данная форма утратила актуальность. Его характеризует более оперативный способ согласования исходя из информации, содержащейся в открытых источниках.

«Решение обусловлено не тем, что мы не можем определиться с подходом, а тем, что мы не можем влиять на закупочную в российской Федерации стоимость, наша задача контролировать уровень маржи. В данном случае мы можем регулировать уровень доходности компаний. Сейчас мы вынуждены минимизировать уровень доходов топливных компаний, понимая экономическую ситуацию, складывающуюся на российском рынке нефтепродуктов, от которого Абхазия полностью зависит. Наша задача не допустить дефицит и дать возможность компаниям закупить топливо. Если у компаний не будет средств на закуп топлива, то мы можем столкнуться с дефицитом топлива», – резюмировала Озган.