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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Новости Пятница, 25 февраля 2022 20:56
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СОВЕЩАНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела рабочее совещание с руководством РУП «Черноморэнерго» и СУЭС, посвященное плану мероприятий по оптимизации энергообеспечения республики.

Министру сообщили о ходе подготовительных работ, осуществляемых для внедрения Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), которая представляет собой комплекс программных средств, обеспечивающих дистанционный сбор, хранение и обработку информации.

Оборудование приобретено и в ближайшее время будет доставлено в Абхазию. Большая часть оборудования с программным обеспечением изготавливается по специальному заказу под нужды Черноморэнерго. Система коммерческого учета выполняет ряд функций, помогающих повысить эффективность потребления электроэнергии. Она также позволит решить вопрос точного измерения количества потребленной электроэнергии и даст возможность дистанционно отключать недобросовестных потребителей.

Как известно, в 2022 предусмотрены бюджетные ассигнования РУП «Черноморэнерго» в размере 100 млн рублей на приобретение приборов учета.

«В настоящее время мы занимаемся разработкой Постановления Кабинета Министров об утверждении плана мероприятий по установке приборов коммерческого учета электроэнергии. Согласованные действия и утвержденный план мероприятий позволят оперативно реализовать эту задачу», – сказала министр.

Ранее, в 2021 году, был заключен контракт на поставку 1200 приборов учета. Это приборы компаний «Матрица» и «Меркурий». Установка новых приборов учета в качестве пилотного проекта уже начата в Сухуме. Специалисты сообщают, что связано это, в первую очередь, с тем, что распределительные сети столицы находятся в лучшем состоянии в сравнении с другими районами республики.

По итогам совещания вице-премьер поручила «Черноморэнерго» представить на рассмотрение в министерство экономики проработанные материалы, которые лягут в основу проекта Постановления Кабмина с целью последующего утверждения правительством Республики Абхазия.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 25 февраля 2022 21:00

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