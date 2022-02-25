 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022

ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с новым обращением. ТАСС публикует полный текст речи…
ДНР И ЛНР ОБЪЯВИЛИ ОБ ЭВАКУАЦИИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В РОССИЮ
февраля 18 2022
ДНР И ЛНР ОБЪЯВИЛИ ОБ ЭВАКУАЦИИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В РОССИЮ
ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН
января 29 2022
ЛАВРОВ НАПОМНИЛ «ЕВРОНЬЮС», КАК ГАМСАХУРДИЯ УНИЧТОЖАЛ АБХАЗОВ И ОСЕТИН

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Новости Пятница, 25 февраля 2022 21:00
Оцените материал
(0 голосов)
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проверила ход работ на нескольких объектах, строящихся в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. В рабочей поездке её сопровождал начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.

Министр посетила водозаборное сооружение в с. Мыку Очамчырского района и проверила темпы работ по освещению республиканской трассы «Псоу – Ингур» на участке «Сухум – Очамчыра». Также Озган побывала в селе Кацикыт Гулрыпшского района, где строится полигон твердых бытовых отходов.

Вице-премьер поручила УКСу усилить контроль за качеством и совместно с подрядчиками актуализировать график выполнения работ на объектах Инвестпрограммы. Информация с актуальными коррективами должна регулярно поступать в министерство экономики для завершения всех предусмотренных сметной документацией работ до конца 2022 года.

Ранее президент Аслан Бжания распорядился ускорить работу по реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Глава государства поручил Кристине Озган задействовать весь спектр возможностей и механизмов для ускорения сроков реализации Инвестиционной программы за 2022 год.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 25 февраля 2022 21:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОВЕЩАНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 140 ЧЕЛОВЕК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.