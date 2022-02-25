ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган проверила ход работ на нескольких объектах, строящихся в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. В рабочей поездке её сопровождал начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.

Министр посетила водозаборное сооружение в с. Мыку Очамчырского района и проверила темпы работ по освещению республиканской трассы «Псоу – Ингур» на участке «Сухум – Очамчыра». Также Озган побывала в селе Кацикыт Гулрыпшского района, где строится полигон твердых бытовых отходов.

Вице-премьер поручила УКСу усилить контроль за качеством и совместно с подрядчиками актуализировать график выполнения работ на объектах Инвестпрограммы. Информация с актуальными коррективами должна регулярно поступать в министерство экономики для завершения всех предусмотренных сметной документацией работ до конца 2022 года.

Ранее президент Аслан Бжания распорядился ускорить работу по реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Глава государства поручил Кристине Озган задействовать весь спектр возможностей и механизмов для ускорения сроков реализации Инвестиционной программы за 2022 год.