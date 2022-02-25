ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 140 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 359 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 140 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 48 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.