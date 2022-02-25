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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 140 ЧЕЛОВЕК

Новости Пятница, 25 февраля 2022 21:04
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 140 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 359 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 140 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 48 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 29, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.

В Гудаутской ЦРБ скончались мужчины 88 и 72 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51618 человек.

Зарегистрировано 648 летальных случаев. Выздоровели 44789 человек.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 25 февраля 2022 21:06

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