ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 140 ЧЕЛОВЕК
Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 359 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 140 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 48 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 29, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.
В Гудаутской ЦРБ скончались мужчины 88 и 72 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51618 человек.
Зарегистрировано 648 летальных случаев. Выздоровели 44789 человек.
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