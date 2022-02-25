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Абхазия Информ

БЕЖЕНЦАМ ИЗ ЛНР И ДНР ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Новости Пятница, 25 февраля 2022 21:36
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БЕЖЕНЦАМ ИЗ ЛНР И ДНР ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. Беженцам из ЛНР и ДНР при необходимости будут оказывать медицинскую помощь в медучреждениях страны. Об этом сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба на встрече с ними в пансионате Айтар, в Сухуме.

«Мы определили кураторов, которые будут держать с вами связь и оказывать содействие во всех вопросах», – сказал министр.

Эдуард Бутба отметил, что абхазский народ знает, что такое война.

«Мы прошли через это и не имеем права не оказать помощь людям, которые в этом нуждаются», – отметил министр.

Он подчеркнул, что не возникнет проблем с обеспечением необходимыми медикаментами.

В пансионате также дежурят медики.

23 февраля МЧС Абхазии доставило в Республику беженцев из ДНР и ЛНР.

Из Луганска привезли 52 человека, из них 32 ребенка. Из Донецка – 41, из них 27 детей. Среди беженцев две беременные женщины.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 25 февраля 2022 21:39

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