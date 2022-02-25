БЕЖЕНЦАМ ИЗ ЛНР И ДНР ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. Беженцам из ЛНР и ДНР при необходимости будут оказывать медицинскую помощь в медучреждениях страны. Об этом сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба на встрече с ними в пансионате Айтар, в Сухуме.
«Мы определили кураторов, которые будут держать с вами связь и оказывать содействие во всех вопросах», – сказал министр.
Эдуард Бутба отметил, что абхазский народ знает, что такое война.
«Мы прошли через это и не имеем права не оказать помощь людям, которые в этом нуждаются», – отметил министр.
Он подчеркнул, что не возникнет проблем с обеспечением необходимыми медикаментами.
В пансионате также дежурят медики.
23 февраля МЧС Абхазии доставило в Республику беженцев из ДНР и ЛНР.
Из Луганска привезли 52 человека, из них 32 ребенка. Из Донецка – 41, из них 27 детей. Среди беженцев две беременные женщины.