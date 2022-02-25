Cухум. 25 февраля 2022. Абхазия-Информ. Беженцам из ЛНР и ДНР при необходимости будут оказывать медицинскую помощь в медучреждениях страны. Об этом сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба на встрече с ними в пансионате Айтар, в Сухуме.

«Мы определили кураторов, которые будут держать с вами связь и оказывать содействие во всех вопросах», – сказал министр.