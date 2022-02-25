ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И НЕЗАВИСИМОСТИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Вы знаете, что Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик, и каждый гражданин Абхазии искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь.



Народ Абхазии все это пережил. Истоки нашего сочувствия к народам этих республик - в схожести наших судеб, когда фактическому геноциду подверглось более 4 миллионов русскоязычных граждан Украины.



В меру своих скромных возможностей в течение последних лет мы оказывали поддержку нашим друзьям, старались не оставлять их один на один с бедой, которая обрушилась на Донбасс. И сейчас, как вы знаете, в Абхазию прибыла первая группа граждан ДНР и ЛНР.

Агрессия Украины происходила и пока еще происходит при прямом поощрении так называемого коллективного Запада. Ровно так же, как это было почти тридцать лет назад, когда теми же способами Грузия пыталась навсегда покончить с абхазами.



Эта политика со всеми признаками национализма имеет свои исторические корни. Напомню только, с каким ожесточением воевали против нас в Отечественной войне народа Абхазии в составе грузинской армии украинские группировки УНА-УНСО. Такое не забывается.



С самого начала военных действий против жителей Донбасса мы наблюдали за тем, как украинские власти в точности повторяют ошибки Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. Воинствующий национализм властей и радикально настроенных политических сил лишил Украину договороспособности – они не воспользовались предоставленным шансом выстроить цивилизованные отношения со своими регионами, с русскоязычными гражданами страны, откровенно саботировали достигнутые соглашения о принципах урегулирования конфликта с ДНР и ЛНР. Вместо мирного решения проблем – тотальное подавление основополагающих прав и свобод жителей Донбасса, преследование и физическое уничтожение несогласных.



Такое безумное отношение к собственным гражданам, следование ложным ориентирам приводит к трагическим последствиям. Необходимо всегда помнить, что всякая несправедливость рано или поздно пресекается. Тем более, когда это связано с судьбой сотен тысяч, миллионов ни в чем не повинных людей.



Мы были свидетелями того, какие усилия прилагала Российская Федерация для справедливого разрешения проблемы, выступая активным посредником миротворческого процесса. Но украинские власти изначально были настроены на силовой метод, на уничтожение и изгнание мирного населения из Донбасса. Это было совершенно очевидно.



Именно поэтому, когда конфликт достиг критического рубежа, когда напичканная смертоносным оружием Украина была уже подготовлена ее западными партнерами к окончательному уничтожению гражданского населения ДНР и ЛНР, когда все мирные ресурсы урегулирования были исчерпаны, руководство Российской Федерации приняло решение о признании независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.



Как и все граждане Республики Абхазия, считаю решение нашего союзника о признании независимости справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию – абсолютно оправданной.



Безопасность Российской Федерации – это наша с вами безопасность, уважаемые граждане Абхазии.



Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики.



Абсолютно уверен, что все абхазское общество поддерживает это решение.



Поручаю Правительству Республики Абхазия начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными республиками, и установлении с ними дипломатических отношений».