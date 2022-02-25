 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
февраля 26 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Cухум. 26 февраля 2022. Абхазия-Информ. Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а…
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ДНР И ЛНР ОБЪЯВИЛИ ОБ ЭВАКУАЦИИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В РОССИЮ
февраля 18 2022
ДНР И ЛНР ОБЪЯВИЛИ ОБ ЭВАКУАЦИИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В РОССИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ РОССИИ В АБХАЗИИ МАКСИМОМ ЛИТВИНОВЫМ

Новости Суббота, 26 февраля 2022 00:18
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ РОССИИ В АБХАЗИИ МАКСИМОМ ЛИТВИНОВЫМ

Cухум. 26 февраля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с временным поверенным в делах Российской Федерации в Республике Абхазия Максимом Литвиновым

Открывая встречу, Аслан Бжания сказал, что в республике внимательно отслеживают события, происходящие на территории Украины.

«Мы, безусловно, поддерживаем решение, которое принято руководством Российской Федерации, четко осознаем, что эти решения выстраданы, глубоко продуманы и безальтернативны. То, что руководство России всегда во внешней политике руководствуется принципами миролюбивости, добрососедства никогда не подвергалось сомнению. Но, к сожалению, осталось неуслышанным и потому происходят те процессы, которые происходят», – отметил глава государства.

Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Абхазия Максим Литвинов выразил властям Абхазии благодарность за поддержку усилий по размещению и приему беженцев из Донецка и Луганска, а также рассказал о причинах, принятых в последние дни решений руководством России.

Он подчеркнул, что «помимо необходимости обезопасить Россию от приближения НАТО к нашим границам, одним из основных мотивов является избавить население Донбасса от длящихся уже 8 лет страданий».

Максим Литвинов отметил, что «все это время западные страны и Киев упрямо отрицали факты неизбирательного применения силы против мирного населения региона со стороны вооруженных сил Украины и так называемых национальных батальонов».

«Так они стремились извратить реальную картину происходящего на Донбассе, признавая истинными только те факты, которые транслирует Киев. Запад, по сути, поддерживает эти военные преступления», – сказал дипломат.

По его словам, «нам это напоминает ситуацию с Отечественной войной народа Абхазии, которая отрицается или замалчивается западными политиками даже спустя 30 лет. В том числе из-за этого лицемерия абхазский народ сегодня страдает частичной международной изоляцией, а на Украине идут боевые действия».

Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Абхазия отметил, что «пока запад во главе с США будет считать, что один народ исключительный и пренебрежительно относиться к другим, пока, как выразился мой президент, созданная им империя лжи будет доминировать над ООН и другими международными форумами, призванными содействовать миру и стабильности, нам будут угрожать все новые и новые конфликты подобные тем, что имели место в Абхазии, Южной Осетии, на Донбассе и в бывшей Югославии».

Президент Аслан Бжания отметил, что «мы все понимаем и надеемся на то, что заявленные цели РФ будут достигнуты с минимальными потерями. Мы и впредь готовы поддерживать, исходя из наших скромных возможностей, граждан ДНР и ЛНР в плане гуманитарной составляющей и т.д. Нам, к сожалению, эта история знакома, и мы это чувствуем очень глубоко».

В ходе встречи Максим Литвинов передал президенту Абхазии папку с собранными свидетельствами о страданиях жителей Донбасса с 2014 года.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 26 февраля 2022 00:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И НЕЗАВИСИМОСТИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ШКОЛЫ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ НАЧНУТ РАБОТУ 28 ЯНВАРЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.