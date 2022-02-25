ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ РОССИИ В АБХАЗИИ МАКСИМОМ ЛИТВИНОВЫМ

Открывая встречу, Аслан Бжания сказал, что в республике внимательно отслеживают события, происходящие на территории Украины.

«Мы, безусловно, поддерживаем решение, которое принято руководством Российской Федерации, четко осознаем, что эти решения выстраданы, глубоко продуманы и безальтернативны. То, что руководство России всегда во внешней политике руководствуется принципами миролюбивости, добрососедства никогда не подвергалось сомнению. Но, к сожалению, осталось неуслышанным и потому происходят те процессы, которые происходят», – отметил глава государства.

Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Абхазия Максим Литвинов выразил властям Абхазии благодарность за поддержку усилий по размещению и приему беженцев из Донецка и Луганска, а также рассказал о причинах, принятых в последние дни решений руководством России.

Он подчеркнул, что «помимо необходимости обезопасить Россию от приближения НАТО к нашим границам, одним из основных мотивов является избавить население Донбасса от длящихся уже 8 лет страданий».

Максим Литвинов отметил, что «все это время западные страны и Киев упрямо отрицали факты неизбирательного применения силы против мирного населения региона со стороны вооруженных сил Украины и так называемых национальных батальонов».

«Так они стремились извратить реальную картину происходящего на Донбассе, признавая истинными только те факты, которые транслирует Киев. Запад, по сути, поддерживает эти военные преступления», – сказал дипломат.

По его словам, «нам это напоминает ситуацию с Отечественной войной народа Абхазии, которая отрицается или замалчивается западными политиками даже спустя 30 лет. В том числе из-за этого лицемерия абхазский народ сегодня страдает частичной международной изоляцией, а на Украине идут боевые действия».

Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Абхазия отметил, что «пока запад во главе с США будет считать, что один народ исключительный и пренебрежительно относиться к другим, пока, как выразился мой президент, созданная им империя лжи будет доминировать над ООН и другими международными форумами, призванными содействовать миру и стабильности, нам будут угрожать все новые и новые конфликты подобные тем, что имели место в Абхазии, Южной Осетии, на Донбассе и в бывшей Югославии».

Президент Аслан Бжания отметил, что «мы все понимаем и надеемся на то, что заявленные цели РФ будут достигнуты с минимальными потерями. Мы и впредь готовы поддерживать, исходя из наших скромных возможностей, граждан ДНР и ЛНР в плане гуманитарной составляющей и т.д. Нам, к сожалению, эта история знакома, и мы это чувствуем очень глубоко».

В ходе встречи Максим Литвинов передал президенту Абхазии папку с собранными свидетельствами о страданиях жителей Донбасса с 2014 года.

Об этом сообщает сайт главы государства.