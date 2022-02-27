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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 51705 ЧЕЛОВЕК

Новости Воскресенье, 27 февраля 2022 14:17
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 51705 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 27 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 26 февраля проведено у 193 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 87 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 пациента, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Гагрской ЦРБ – 28, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 19 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51705 человек.

Зарегистрировано 648 летальных случаев. Выздоровели 45007 человек.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 27 февраля 2022 14:19

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