ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 51705 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 27 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 26 февраля проведено у 193 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 87 из них. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 пациента, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.