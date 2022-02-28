ТПП ОКАЗАЛА ПОДДЕРЖКУ ДЕТЯМ, ПРИБЫВШИМ ИЗ ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия посетили пансионат «Айтар» в городе Сухум, где размещены 93 беженца из ЛНР и ДНР, большая часть из которых – дети. Представители ТПП привезли ребятишкам фрукты и сладости.

«Равнодушных в нашей республике нет, и все внимательно следят за тем, что происходит в соседних, братских для нас республиках как ЛНР и ДНР, и нам не безразличны жизни и судьбы людей. Мы сами дети войны и нас постигла эта ужасная участь. Нам все это хорошо знакомо. Сегодня наша задача окружить невинных людей, в особенности детей своим теплом и вниманием. Ничто не должно омрачать их детство, тем более военные события. Мы стараемся подарить им частичку своего тепла, мы рады помочь. Поддержка нужна всем, особенно детям», - отмечают сотрудники ТПП.

Несмотря на поддержку и помощь, оказываемую детям, пообщавшись с ними стало понятно, что каждый из них мечтает вернуться домой.

Руководство пансионата, в котором проживают беженцы, предложили представителям палаты помочь с организацией досуга маленьким гостям. Сотрудники ТПП дополнительно закупили альбомы, книжки-раскраски, карандаши и фломастеры, мячи, бадминтон и многое другое. Были также приглашены аниматоры.