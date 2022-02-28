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Абхазия Информ

ТПП ОКАЗАЛА ПОДДЕРЖКУ ДЕТЯМ, ПРИБЫВШИМ ИЗ ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА

Новости Понедельник, 28 февраля 2022 11:37
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ТПП ОКАЗАЛА ПОДДЕРЖКУ ДЕТЯМ, ПРИБЫВШИМ ИЗ ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия посетили пансионат «Айтар» в городе Сухум, где размещены 93 беженца из ЛНР и ДНР, большая часть из которых – дети. Представители ТПП привезли ребятишкам фрукты и сладости.

«Равнодушных в нашей республике нет, и все внимательно следят за тем, что происходит в соседних, братских для нас республиках как ЛНР и ДНР, и нам не безразличны жизни и судьбы людей.  Мы сами дети войны и нас постигла эта ужасная участь. Нам все это хорошо знакомо. Сегодня наша задача окружить невинных людей, в особенности детей своим теплом и вниманием. Ничто не должно омрачать их детство, тем более военные события. Мы стараемся подарить им частичку своего тепла, мы рады помочь. Поддержка нужна всем, особенно детям», - отмечают сотрудники ТПП.

Несмотря на поддержку и помощь, оказываемую детям, пообщавшись с ними стало понятно, что каждый из них мечтает вернуться домой. 

Руководство пансионата, в котором проживают беженцы, предложили представителям палаты помочь  с организацией досуга маленьким гостям. Сотрудники ТПП дополнительно закупили альбомы, книжки-раскраски, карандаши и фломастеры, мячи, бадминтон и многое другое. Были также приглашены аниматоры.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 28 февраля 2022 11:45

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