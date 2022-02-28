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Новости Понедельник, 28 февраля 2022 20:46
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Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. Обвинение в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему предъявлено Пилия Давиду Терентьевичу 1982 г.р., жителю Очамчырского района.

Преступление, а именно кража, в которой обвиняется Давид Пилия, имела место в г. Новый Афон из автомобиля заявителя.

В ходе проверки показаний на месте Пилия свою вину признал, похищенные личные вещи и документы изъяты. Последний был задержан в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД РА и оперативным составом Гудаутского и Очамчырского отделов внутренних дел.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Давида Пилия по п. «в» ч.2 ст.155 УК РА расследует группа дознания Гудаутского районного отдела милиции. Пилия содержится под домашним арестом.

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Кража, совершенная путем разбития стекла из припаркованного в г. Гагра автомобиля, вменяется Беридзе Дато Георгиевичу 1989г.р., жителю г. Сухум. Последний был задержан на автостоянке у КПП «Псоу» в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району и сотрудниками отдела милиции того же управления внутренних дел.

Похищенное изъято. Расследование проводи отдел дознания Гагрского РУВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 28 февраля 2022 20:50

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