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Абхазия Информ

НЕЗАКОННЫЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Понедельник, 28 февраля 2022 20:53
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НЕЗАКОННЫЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. Окончено производством и направлено в суд уголовное дело в отношении Воуба Вадима Витальевича 1984  г.р.

Гражданин Воуба обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия – пистолета «Глок-26» с боеприпасами к нему, а так же наркотического вещества «марихуана».

Последний был задержан в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по г. Сухум. Оружие и наркотическое вещество изъяты. Расследование проведено отделом дознания столичного управления внутренних дел.

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Пистолет «BAIKAL-442», калибра 9 мм, с 9-ю патронами к нему изъят в ходе личного досмотра гражданина Ардзынба Леона Феритовича 1996 г.р.

Согласно исследованию, изъятый у гражданина Ардзынба пистолет является короткоствольным огнестрельным оружием заводского изготовления, технически неисправен, но к производству выстрелов пригоден, а патроны являются боевыми. Оперативную информацию по реализовали сотрудники уголовного розыска столичного управления внутренних дел.

Леону Ардзынба вменяется незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, по данному факту ГД УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело. Последний отпущен под подписку о невыезде.

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Житель г. Сухум Куркунава Инал Бесланович 1995 г.р. задержан в результате незамедлительного реагирования сотрудников ОУР столичного управления внутренних дел.

Инцидент имел место по ул. Акиртава 30 в г. Сухум, когда вышеназванный гражданин, находясь во дворе многоквартирного жилого дома, из незаконно приобретённого и хранимого при себе огнестрельного оружия, осознавая противоправный характер своих действий, произвел 10 выстрелов в воздух, тем самым грубо нарушил общественный порядок.

Выездом следственно- оперативной группы гражданин Куркунава был задержан на месте преступления и доставлен в УВД города.

Изъятое оружие, согласно справке эксперта, является автоматом конструкции Калашникова калибра 7.62 мм, технически исправен и к производству выстрелов пригоден. Ствол автомата укорочен кустарным способом.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 207 и ч.1 ст. 217 УК РА в отношении Инала Куркунава проводит отдел дознания столичного УВД. Суд г. Сухум вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

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Отделом дознания столичного УВД возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 чт.217 УК РА в отношении жителя г. Сухум Квициния Анри Романовича 2000г.р., у которого во время личного досмотра обнаружен и изъят пистолет системы Макарова» с 8-ю патронами к нему.

Экспертами установлено, что изъятый пистолет технически не исправен, однако для производства выстрелов пригоден, а патроны являются боевыми. Анри Квициния отбывает 15 суток административного ареста, по истечении которых будет отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 28 февраля 2022 20:58

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