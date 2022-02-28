БЕЖЕНЦАМИ ИЗ ДОНБАССА ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. По приказу главы спасательного ведомства республики, генерал-лейтенанта Льва Квициния, общее руководство и координация работ с прибывшими в Абхазию беженцами из Донбасса возложены на отдел собственной безопасности МЧС Абхазии.
С руководителями территориальных групп граждан ЛНР и ДНР на постоянной основе решаются текущие вопросы жизнеобеспечения по части комфортного пребывания, необходимой медицинской помощи, доступной связи, и детского питания.
ххх
Жители Сухума активно оказывают посильную помощь беженцам из Донбасса, прибывшим в республику и размещённым в тургостинице «Аитар»
Неравнодушные граждане приносят детские вещи, игрушки, сладости, напитки, игровой инвентарь. А также в большом количестве фрукты и цитрусовые. Сухумчане говорят, что не понаслышке знают, что такое война, и помощь жителям ЛНР и ДНР является простым, человеческим долгом.
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