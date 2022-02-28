ПРЕМЬЕРА МОНОСПЕКТАКЛЯ «НЕ ОБО МНЕ»

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. В Государственном русском театре драмы им. Ф. Искандера представили первую премьеру 2022 года – спектакль «Не обо мне» по пьесе современного российского драматурга Майи Тульчинской.

Абхазской публике актриса знакома по ролям в спектаклях «Особые люди» и «Три высокие женщины», которые были показаны в РУСДРАМе в рамках проекта «Шедевры московской сцены».

Это пьеса о сегодняшнем дне, обо всем, что нас занимает, беспокоит, удивляет, пугает…

При всей современности тем, затронутых в спектакле, он все-таки о вечном: о любви и одиночестве, о привязанностях и предательствах, о проблеме «отцов и детей», о смысле существования.

Все, что беспокоит каждого из нас, что найдет отклик в каждом зрителе.