Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном драматическом театре им. Самсона Чанба – премьера спектакля «Сариа» о супруге выдающегося абхазского политического деятеля Нестора Лакоба.

Режиссер-постановщик спектакля – Мадина Аргун. Художник-постановщик спектакля – Нодар Цвижба.

Роль Сарии в одноименном спектакле исполняет Амра Начкебия, выпускница режиссерского факультета Всероссийского государственного университета кинематографии, роль Нестора Лакоба досталась Заслуженному артисту Абхазии Дауру Арухаа.

Режиссер Мадина Аргун отметила, что актеры смогли провести всю боль через себя, прочувствовать всю историю и, используя свои актерские навыки и способности, рассказать ее зрителям.