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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ МИНИСТРА ОБОРОНЫ ВЛАДИМИРА АНУА

Новости Понедельник, 28 февраля 2022 21:06
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ МИНИСТРА ОБОРОНЫ ВЛАДИМИРА АНУА

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. На встрече президента Абхазии Аслана Бжания с министром обороны Владимиром Ануа обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на территории Украины.

Глава оборонного ведомства заверил главнокомандующего, что все поручения, данные в рамках заседания Совета безопасности, выполняются.

«Ситуация на приграничной территории с Грузией полностью контролируется. Также в  связи с проведением плановых военных учений Вооруженные Силы Республики Абхазия приведены в боевую готовность.  ВС Абхазии  готовы к выполнению задач по предназначению», – сказал министр.

Исходя их сложившейся ситуации  на территории Украины, Аслан Бжания указал на необходимость быть  готовыми к реагированию  на любые провокации.

Во встрече участвовали глава Администрации президента Алхас Квициниа и заместитель министра обороны Нодар Авидзба.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 28 февраля 2022 21:10

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