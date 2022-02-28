ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ МИНИСТРА ОБОРОНЫ ВЛАДИМИРА АНУА

Глава оборонного ведомства заверил главнокомандующего, что все поручения, данные в рамках заседания Совета безопасности, выполняются.

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. На встрече президента Абхазии Аслана Бжания с министром обороны Владимиром Ануа обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на территории Украины.

«Ситуация на приграничной территории с Грузией полностью контролируется. Также в связи с проведением плановых военных учений Вооруженные Силы Республики Абхазия приведены в боевую готовность. ВС Абхазии готовы к выполнению задач по предназначению», – сказал министр.



Исходя их сложившейся ситуации на территории Украины, Аслан Бжания указал на необходимость быть готовыми к реагированию на любые провокации.



Во встрече участвовали глава Администрации президента Алхас Квициниа и заместитель министра обороны Нодар Авидзба.