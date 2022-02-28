ЦИК УТВЕРЖДИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗБИРКОМАМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Абхазии утвердило согласованные с Центральной избирательной комиссией рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) при подготовке и проведении выборов депутатов Парламента, назначенных на 12 марта 2022 года. Под рекомендациями поставили свои подписи министр здравоохранения Эдуард Бутба и председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

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Рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) при подготовке и проведении выборов депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, назначенных на 12 марта 2022 года

С целью профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении выборов, для создания условий безопасной работы членов избирательных комиссий и санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования рекомендуется:

1. Профилактические меры при подготовке к проведению голосования:

1.1. Помещение для голосования должно быть достаточно просторным для соблюдения дистанции между находящимся в нем людьми, в обязательном порядке иметь окна с возможностью их беспрепятственного открытия.

1.2. Если рядом с помещением для голосования имеются санитарные комнаты с водоснабжением, оборудованные моющими средствами и принадлежностями для сушки рук, то они должны быть открыты.

В этом случае путь к санитарной комнате обозначается соответствующими указателями.

1.З. В целях исключения массового скопления людей и образования очередей, при возможности организовать движение без встречи входящих и выходящих граждан, а также при соблюдении социальной дистанции 1,5-2 метра.

1.4. Специальные линии (указатели) движения должны быть обозначены (нанесены) на площадке перед входом в помещение для голосования в целях организации безопасной для здоровья очередности движения участников голосования в случае одновременного прибытия к месту голосования большого количества людей.

1.5. Для исключения случаев массового скопления людей на избирательных участках в день голосования избирательным комиссиям рекомендуется провести организационно-разъяснительную работу заранее до дня выборов, следить за порядком в день голосования, так как, основные меры направлены на сохранение жизни и здоровья граждан.

1.6. Мебель и технологическое оборудование в помещении для голосования по возможности должны быть расставлены так, чтобы соблюдалось расстояние не менее 1,5-2 метров между:

столами, за которыми располагаются члены избирательной комиссии;

входом в кабину для голосования и стационарным ящиком для голосования.

1.7, Места расположения наблюдателей и представителей средств массовой информации также должны определяться участковой комиссией на расстоянии не менее 1,5-2 метров от входа (выхода) к месту для голосования, от столов, за которыми располагаются члены избирательной комиссии, стационарных ящиков для голосования, кабин для голосования или иных специально оборудованных мест. При этом, для них должен быть обеспечен полный обзор действий участковой комиссии.

1.8. Для членов участковых комиссий в течение всего дня голосования должно быть предусмотрено достаточное количество запаса питьевой воды в индивидуальной таре.

1.9. На входе к помещению для голосования должен быть оборудован профилактический пункт безопасности, на котором обеспечивается:

дезинфекция рук участников голосования с помощью санитайзеров или влажными салфетками с дезинфицирующим эффектом;

выдача гражданину средств защиты, включающего в себя одноразовую маску, (по возможности) перчатки.

1.10. На выходе из помещения для голосования необходимо установить контейнер для использованных масок, салфеток, других средств индивидуальной защиты.

1.11. В помещении для голосования, а также вблизи него должны быть размещены специальные информационные стенды (памятки) с рекомендациями по профилактике заражения коронавирусной инфекцией.

1.12. Все организаторы и участники избирательных комиссий должны быть обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты, антисептическими и дезинфицирующими средствами. Без наличия лицевой маски, как избиратели, так и организаторы в помещение для голосования не допускаются. Указанные средства защиты должны быть предоставлены наблюдателям, представителям СМИ, находящимся в помещении для голосования.

1.15. При проведении голосования вне помещения для голосования, урну для бюллетеней необходимо обрабатывать дезинфицирующим раствором после каждого посещения голосующего на дому.

1.16. Перед началом голосования и после его окончания требуется проводить тщательную влажную уборку помещения для голосования с применением дезинфицирующих средств. Обработке подлежат места для голосования, включая проходы к нему, санитарные комнаты, а также автотранспортные средства, выделенные для перевозки членов комиссий.

2. Профилактические меры при проведении голосования в помещениях для голосования

2.1. Любые работы по подготовке (в том числе по оборудованию помещений для голосования), организации и проведению голосования, члены участковых комиссий должны проводить с использованием средств индивидуальной защиты (одноразовых масок). Работу непосредственно с участниками голосования, наблюдателями, представителями средств массовой информации рекомендуется дополнительно проводить с использованием защитного экрана для лица.

2.2. При проведении голосования в помещении для голосования, а также пр и подсчете голосов участников голосования члены участковой комиссии должны размещаться по одному человеку за столом или соблюдать дистанцию в 1 ,5-2 метра друг от друга.

2.3. При нахождении в помещении для голосования членам комиссии рекомендуется менять защитные маски не реже 1 раза каждые З часа, регулярно в течение дня мыть руки и (или) проводить обработку рук антисептическими средствами.

Рекомендуется также регулярно пить воду.

2.4. В помещениях для голосования необходимо в обязательном порядке обеспечивать проветривание всех помещений, включая коридоры по пути следования к помещению для голосования, санитарные комнаты, иные помещения, в которые имеется доступ членов комиссий или участников голосования.

2.5. Член избирательной комиссии после проставления в списке избирателей серии и номера паспорта гражданина Республики Абхазия и проставления (отметки) штампа и подписи на странице 5 паспорта гражданина Республики Абхазия в обязательном порядке должен произвести обработку рук антисептиком, которым должны быть обеспечен каждый член избирательной комиссии.

Для идентификации личности участника голосования при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, рекомендуется кратковременно опустить защитную маску .

2.6. Категорически запрещается:

употребление пищи и напитков, кроме воды, непосредственно в помещении для голосования. Для приема пищи необходимо предусмотреть иное место; рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию между лицами, находящимися в помещении для голосования.

3. Профилактические меры при проведении голосования вне помещения для голосования

3.1.Члены участковой комиссии, выехавшие (вышедшие) по обращениям избирателей (далее - выездное голосование), помимо предварительно опечатанного (опломбированного) в участковой комиссии переносного ящика для голосования и всех необходимых для голосования атрибутов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, защитный экран для лица) и антисептическими средствами, как для себя, так и для участников голосования.

З.2. При подготовке к проведению выездного голосования рекомендуется в помещении участковой комиссии заранее скомплектовать индивидуальный набор для каждого участника голосования, от которого поступило обращение о голосовании вне помещения для голосования.

В индивидуальный набор входит: бюллетень, оформленный в установленном порядке; маска одноразовая; перчатки одноразовые; ручка; антисептическое средство в минимальной упаковке (например, антисептическая салфетка).

Индивидуальный набор для голосования целесообразно упаковать в полиэтиленовый пакет (желательно с ручкой), который рекомендуется до передачи его участнику голосования предварительно обработать дезинфицирующим средством.

3.3. По прибытии членов участковой комиссии и наблюдателей к участнику голосования рекомендуется обработать антисептическими средствами поверхность переносного ящика для голосования, дверную ручку квартиры (дома) и иные контактные поверхности перед передачей участнику голосования индивидуального набора для голосования.

3.4. При получении набора участником голосования члены комиссии и присутствующие при проведении голосования лица должны соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 метров.

З.5. Для получения бюллетеня, который находится в индивидуальном на б ор е для голосования, участнику голосования необходимо обработав руки антисептиком передать члену участковой комиссии паспорт гражданина Республики Абхазия. Внесение в специальный реестр серии и номера паспорта, проставление (отметки) штампа и подписи на странице 5 паспорта гражданина Республики Абхазия производится членом избирательной комиссии после обработки рук антисептиком.

Если участник голосования в момент предъявления документа находится в маске, ему должно быть рекомендовано кратковременно опустить маску для идентификации его личности.

Предоставление подписи в специальном реестр е и заполнение избирательного бюллетеня производится избирателем после обработки рук антисептиком.

3.6. По окончании голосования участник голосования опускает бюллетень в переносной ящик для голосования.

После указанных выше действий члены участковой комиссии в обязательном порядке проводят дезинфекцию рук, поверхностей переносного ящика, снимают одноразовые халаты, перчатки, маски (заменив их новыми) и помещают все использованные предметы в полиэтиленовые пакеты, которые забирают с собой для дальнейшей утилизации.

3.7. Повторное использование членами комиссии средств индивидуальной защиты после возвращения с выездного голосования не допускается.

3.8.После каждого выхода членов комиссии из салона автотранспортного средства по прибытии к месту для проведения выездного голосования и после его ежедневного завершения рекомендуется проводить регулярную влажную обработку всех предметов в салоне автомобиля с использованием дезинфицирующих средств, а также проветривание салона. Водителя автотранспортного средства необходимо обеспечить достаточным количеством средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

4. Профилактические меры при подсчете голосов участников голосования и установление итогов голосования

4.1. Все действия по подсчету голосов участников голосования члены участковых комиссий должны проводить с использованием средств индивидуальной защиты (одноразовых масок, перчаток, защитных экранов для лица), периодически обрабатывая руки и контактные поверхности антисептическими и дезинфицирующими средствами.

4.2 Лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов, должен быть обеспечен полный обзор действий членов участковой комиссии. Расстояние между ними также не должно быть меньше 1, 5-2 метров.

4.3. Перед вскрытием переносных ящиков для голосования, стационарных ящиков для голосования рекомендуется проводить их санитарную обработку дезинфицирующими средствами.

4.4. При заполнении и подписании протокола об итогах голосования присутствующим членам участковой комиссии рекомендуется пользоваться индивидуальными ручками. В случае использования несколькими членами комиссии одной ручки рекомендуется проводить ее дезинфекцию после каждого использования.

4.5. При выдаче заверенной копии протокола об итогах голосования лицу, получившему заверенную копию, рекомендуется расписываться в соответствующем реестре индивидуальной ручкой. В случае использования, несколькими лицами, одной ручки рекомендуется также проводить ее дезинфекцию после каждого использования.

4.6. До выезда автотранспортного средства с членами комиссии в вышестоящую комиссию для сдачи протокола об итогах голосования и после их возвращения обратно необходимо проводить тщательную дезинфекцию автомобиля с проветриванием салона.

4.7. По окончании голосования рекомендуется провести полную дезинфекцию помещения для голосования, подходов к нему, санитарных комнат, а также иных мест, к которым имелся доступ членов комиссии, участников голосования и иных лиц в период проведения голосования.

4.8. При приеме протоколов участковой комиссии об итогах голосования в окружной комиссии членам комиссий рекомендуется соблюдать указанный выше порядок, аналогичный при проведении голосования и установлении его итогов в помещениях для голосования.