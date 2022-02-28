ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 196 ЧЕЛОВЕК

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 45 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 474 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 196 из них.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 17, в Гагрской ЦРБ – 28, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 3 пациента.

В Гудаутской ЦРБ за три дня скончались три пациента, мужчина 66 лет и женщины 83 и 62 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51901 человек.

Зарегистрировано 651 летальный случай. Выздоровели 45433 человека.