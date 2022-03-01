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Абхазия Информ

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ШАХМАТАМ СУХУМ – СОЧИ

Новости Вторник, 01 марта 2022 11:46
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ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ШАХМАТАМ СУХУМ – СОЧИ

Cухум. 1 марта 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме проходил ответный товарищеский матч по шахматам между командами городов Сочи – Сухум.

В каждой команде по шесть участников, абхазскую команду представляют: Тристан Кварацхелия, Нестор Багателия, Богдан Турков, Даниил Халбад, Борис Накопия и Константин Тужба.

В команде Сочи Лучезар, Мариэль и Павел Коваленко, Алексей Бычков, Анна и Данил Литвиновы.

Всего матч состоял из двух турниров: в первый день быстрые шахматы «Рапид», второй игровой день «Блиц».

Первый матч, который состоялся в Сочи, завершился победой сочинцев.

В рапиде победила команда Сухума со счетом 25:11.

В личном зачете первое место занял Алексей Бычков (Сочи), второе – Нестор Багателия (Сухум), третье – Тристан Кварацхелия (Сухум).

В блице также победила команда Сухума со счетом 26:10.

В личном зачете первое место занял Тристан Кварацхелия (Сухум),

второе – Нестор Багателия (Сухум), третье – Алексей Бычков (Сочи).

Также были отмечены грамотами и денежными призами самый юные участники Лучезар и Мариэль Коваленко (оба из Сочи).

Для гостей создали хорошие условия, их разместили в гостинице «Рица», предусмотрели посещение достопримечательностей столицы.

Матч проводился по инициативе президентов Федерации шахмат Краснодарского края – Евгения Бондаренко, Федерации шахмат Сочи – Руслана Незамятина и Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба.

Главный судья соревнований Карапетян Альберт из Гудауты.

Все расходы по проведению турнира взяла на себя Федерация шахмат Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 01 марта 2022 11:49

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