ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ШАХМАТАМ СУХУМ – СОЧИ
Cухум. 1 марта 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме проходил ответный товарищеский матч по шахматам между командами городов Сочи – Сухум.
В каждой команде по шесть участников, абхазскую команду представляют: Тристан Кварацхелия, Нестор Багателия, Богдан Турков, Даниил Халбад, Борис Накопия и Константин Тужба.
В команде Сочи Лучезар, Мариэль и Павел Коваленко, Алексей Бычков, Анна и Данил Литвиновы.
Всего матч состоял из двух турниров: в первый день быстрые шахматы «Рапид», второй игровой день «Блиц».
Первый матч, который состоялся в Сочи, завершился победой сочинцев.
В рапиде победила команда Сухума со счетом 25:11.
В личном зачете первое место занял Алексей Бычков (Сочи), второе – Нестор Багателия (Сухум), третье – Тристан Кварацхелия (Сухум).
В блице также победила команда Сухума со счетом 26:10.
В личном зачете первое место занял Тристан Кварацхелия (Сухум),
второе – Нестор Багателия (Сухум), третье – Алексей Бычков (Сочи).
Также были отмечены грамотами и денежными призами самый юные участники Лучезар и Мариэль Коваленко (оба из Сочи).
Для гостей создали хорошие условия, их разместили в гостинице «Рица», предусмотрели посещение достопримечательностей столицы.
Матч проводился по инициативе президентов Федерации шахмат Краснодарского края – Евгения Бондаренко, Федерации шахмат Сочи – Руслана Незамятина и Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба.
Главный судья соревнований Карапетян Альберт из Гудауты.
Все расходы по проведению турнира взяла на себя Федерация шахмат Абхазии.
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