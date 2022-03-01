ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Cухум. 1 марта 2022. Абхазия-Информ. Правительство Республики Абхазия на очередном заседании приняло ряд постановлений и распоряжений.



Утвержден «Порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок». До 1 мая зафиксирован предельный уровень надбавок: на бензин марки регуляр-92 в пределах значения от 6 до 14%, на дизельное топливо – от 2 до 5%.



Члены КМ одобрили подписание Меморандума между Министерством социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации о сотрудничестве в части гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации в области обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и формирования в Республике Абхазия системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.



Также будет подписан Меморандум между Министерством социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации о сотрудничестве в части гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации в области установления гражданам, в том числе детям, инвалидности, ее групп, причин и сроков.



Внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты Кабинета Министров Республики Абхазия в сфере социального страхования.



Правительство приняло решение перераспределить остатки средств республиканского бюджета 2021 года в размере 705 млн рублей, на цели установленные в соответствии с решением Межправкомиссии, а также на осуществление выплат для сокращения долговых обязательств и заимствований.

Общий объём остатков средств на начало 2022 года составил – 143 млн рублей собственных средств и 562 млн рублей – целевые средства.



Принято постановление о проведении переговоров и подписании Соглашения между Кабинетом Министров Республики Абхазия и Кабинетом Министров Республики Адыгея (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном, социально-культурном и экологическом сотрудничестве. По предложению первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, документ будет дополнен сферой сотрудничества в области агропромышленного комплекса.





Утверждено Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи.



Утвержден порядок государственного учета основных показателей состояния дорожного движения и учета дорожно-транспортных происшествий в Республике Абхазия.



Одобрена ведомственная краткосрочная целевая программа «Освещение на государственном языке в СМИ деятельности законодательного, исполнительных, судебных органов и общественных организаций».



Внесены изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 26 мая 2006 г. «Об утверждении Положения о порядке посещения карстовых полостей (пещер) на территории Республики Абхазия» и в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 июля 2020г. «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Абхазия по экологии».



Кабинет Министров одобрил предложение Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 0,06 га в п. Гулрыпш из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» для предоставления гр-ну Гудисе Аслановичу Кобахия для дачного строительства.



Правительство так же одобрило предложение Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 0,06 га в с. Бабышира из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» для предоставления гр-ну Баталу Руслановичу Адлейба для индивидуального строительства и обслуживания жилого дома.



Кабмин одобрил предложение Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 0,06 га в п. Гулрыпш из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» для предоставления гр-ну Иналу Омаровичу Цвижба для дачного строительства.



По предложению Министерства туризма с обсуждения были сняты вопросы для дальнейшей проработки:



«О переводе земельного участка площадью 0,93 га в г. Гагра из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного назначения» и «О переводе земельного участка площадью 0,95 га в с. Дранда Гулрыпшского района из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного назначения» для последующего предоставления ООО «Гиаргиус» для строительства туристической базы.



По мнению министра Теймураза Хишба, при принятии решений о переводе земель в категорию рекреационного назначения целесообразно иметь квалифицированное заключение Министерства туризма о необходимости такого перевода земель в целях строительства крупных объектов отдыха.

Это мнение поддержал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. По его словам, часто имеют место случаи умышленного вывода из оборота земель сельскохозяйственного назначения, доведения многолетних насаждений до гибели с целью последующего строительства объектов отдыха.

Озабоченность высказал и премьер-министр Александр Анкваб. Он призвал уполномоченные государственные органы с осторожностью подходить к вопросам вывода сельхозземель из оборота, с учетом ограниченных земельных ресурсов страны.



Члены правительства поддержали идею необходимости принятия ряда важнейших нормативных правовых актов в сфере землеустройства и землепользования.



Вне повестки дня правительство заслушало информацию вице-премьера Сергея Пустовалова о мерах, принимаемых органами госуправления по созданию необходимых условий для пребывания в Сухуме граждан Донецкой и Луганской народных республик, вынужденных временно покинуть места постоянного проживания в связи военной обстановкой.



Сергей Пустовалов сообщил, что Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство здравоохранения, администрация тургостиницы «Айтар» оперативно реагируют на возникающие вопросы, слаженно действуют, созданы все условия для проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания беженцев, среди которых много детей дошкольного и школьного возраста.



В месте размещения беженцев организован круглосуточный медицинский пост.



Совместно с управлением образования Администрации г. Сухум решается вопрос о предоставлении возможности детям продолжить процесс обучения в одной из столичных школ, а самым маленьким – мест в детском саду.



Премьер-министр Александр Анкваб выразил благодарность компании «А-Мобайл» за безвозмездно предоставленную беженцам связь и оказываемую гуманитарную помощь.



Правительство выразило благодарность бизнес-сообществу, индивидуальным предпринимателям, простым гражданам республики за их отклик на нужды людей, оказавшихся в беде, вне Родины.

Об этом сообщает сайт правительства.