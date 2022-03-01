УСТАНОВЛЕНЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

Представляя проект постановления, первый вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила, что ситуация на рынке нефтепродуктов складывается не очень хорошая, что связано с рядом факторов, в том числе с экономическими и политическими событиями.

По ее словам, с начала 2022 года в России изменились условия налогообложения, увеличился налог на добычу полезных ископаемых, а также ставки акцизов. Рынок отреагировал на эти обстоятельства повышением биржевых индексов. На ценообразование влияет и политическая ситуация, складывающаяся сейчас в России и в мире в целом.

«В этой связи существующая форма регулирования рынка нефтепродуктов становится неактуальной с точки зрения применения предельных значений цен, которые должны соблюдаться участниками рынка нефтепродуктов Республики Абхазия. Когда мы рассматривали изменение цен на нефтепродукты в 2021 году, было дано поручение министерству экономики предложить правительству на рассмотрение иную форму регулирования ценообразования в сфере реализации нефтепродуктов. Соответственно такие предложения были внесены в правительство, прошло большое количество консультаций по данному вопросу. Были замечания и предложения. Мы предлагаем перейти к иной форме регулирования, которое будет определять предельный уровень надбавок на нефтепродукты, применительно к закупочной стоимости», – рассказала Озган.

Она отметила, что Абхазия не может влиять на формирование входящей цены, так как она формируется на рынке РФ.

«У нас есть возможность контролировать ту стоимость, которая формируется у поставщиков. Мы же в данном случае в Абхазии будем контролировать уровень доходности компаний, осуществляющих поставку и реализацию нефтепродуктов, путем применения предельных значений надбавок по видам топлива и по сети разделяя розницу, соответственно. Предлагается до 1 мая, учитывая, что ситуация на рынке нестабильная, пока зафиксировать предельный уровень надбавок на бензин марки регуляр 92 в пределах значения от 6 до 14%, на дизельное топливо – от 2 до 5%. Многие видят, что происходит с ценами на нефтепродукты в данный момент. Последние сводки биржевых индексов на регуляр 92 сегодня достигли предельных значений – 102 тысячи за тонну и 90 тысяч на дизельное топливо», – проинформировала Озган.

Представители топливных компаний поддержали проект постановления, так как не видят другого выхода. По их мнению, это лучше, чем ограничение верхнего порога. Они отметили, что маржа у компаний будет минимальная, но понимая сложность ситуации они поддерживают постановление.

Представитель одной из компаний отметил, что топливные компании будут работать на пределе своей мощности, потому что не учтены расходы на содержание автозаправочных станций.

«Минимизируйте расходы, главное, чтобы у вас стабильно было топливо и не было никакого ажиотажа. То, что от вас зависит, вы должны сделать», – сказал премьер-министр Александр Анкваб, обращаясь к руководителям топливных компаний.

Апсныпресс