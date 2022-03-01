ОБРАЩЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА ГОСУДАРСТВА - НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИНЯТО В ООН

Cухум. 1 марта 2022. Абхазия-Информ. Комментарий заместителя министра иностранных дел Абхазии Ираклия Тужба.



«Обращение министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о предоставлении нашей стране статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

