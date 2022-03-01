ОБРАЩЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА ГОСУДАРСТВА - НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИНЯТО В ООН
Cухум. 1 марта 2022. Абхазия-Информ. Комментарий заместителя министра иностранных дел Абхазии Ираклия Тужба.
«Обращение министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о предоставлении нашей стране статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
Республика Абхазия, несмотря на существующие трудности, будет продолжать курс на преодоление международной изоляции. Объективные сложности, вызванные враждебными действиями Грузии и ее западных партнеров, не влияют на нашу решимость защищать и продвигать национальные интересы Республики Абхазия.
Министерство иностранных дел продолжит реализацию внешнеполитического курса президента Абхазии, нацеленного на активизацию международных контактов нашей страны».