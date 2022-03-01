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Абхазия Информ

ОБРАЩЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА ГОСУДАРСТВА - НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИНЯТО В ООН

Новости Вторник, 01 марта 2022 16:00
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ОБРАЩЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА ГОСУДАРСТВА - НАБЛЮДАТЕЛЯ ПРИНЯТО В ООН

Cухум. 1 марта 2022. Абхазия-Информ. Комментарий заместителя министра иностранных дел Абхазии Ираклия Тужба.

«Обращение министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о предоставлении нашей стране статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Республика Абхазия, несмотря на существующие трудности, будет продолжать курс на преодоление международной изоляции. Объективные сложности, вызванные враждебными действиями Грузии и ее западных партнеров, не влияют на нашу решимость защищать и продвигать национальные интересы Республики Абхазия.

Министерство иностранных дел продолжит реализацию внешнеполитического курса президента Абхазии, нацеленного на активизацию международных контактов нашей страны»

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 01 марта 2022 16:02

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