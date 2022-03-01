РАЗМЕР ПОСОБИЙ ПО РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ УВЕЛИЧЕН ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Cухум. 1 марта 2022. Абхазия-Информ. Правительство приняло решение об увеличении размера пособий по рождению ребенка для работающих родителей с 13 тысяч 500 рублей до 15 тысяч рублей.
Также увеличено пособие для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности с 800 до 1000 рублей.
Заместитель председателя Фонда социального страхования и охраны труда Ирма Чантурия отметила, что предлагаемый проект подготовлен в целях улучшения мер и увеличения пособий по государственному социальному страхованию.
«Это небольшие надбавки. Хотелось бы увеличить размер пособий на большую сумму, но из-за экономической ситуации в связи с пандемией и другими условиями, мы не стали увеличивать на большую сумму», - сказала Чантурия.
Об этом сообщает ИА АПНЫПРЕСС.