РАЗМЕР ПОСОБИЙ ПО РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ УВЕЛИЧЕН ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Cухум. 1 марта 2022. Абхазия-Информ. Правительство приняло решение об увеличении размера пособий по рождению ребенка для работающих родителей с 13 тысяч 500 рублей до 15 тысяч рублей.

Также увеличено пособие для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности с 800 до 1000 рублей.