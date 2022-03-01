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Абхазия Информ

ВОЗГОРАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА УЛИЦЕ ЭШБА ПРЕКРАТИЛИСЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Новости Вторник, 01 марта 2022 20:45
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ВОЗГОРАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА УЛИЦЕ ЭШБА ПРЕКРАТИЛИСЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Cухум. 1 марта 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме идут работы по установке приборов учета расхода электроэнергии.  

В эти дни устанавливаются приборы учета по улице Трапш. А с начала февраля устанавливали по улице Эшба и в районе «Колоса».

«С этих улиц начали работу, так как именно здесь была зафиксирована огромная нагрузка. Например, на улице Эшба только за одну неделю произошло три возгорания на трансформаторных подстанциях», – сказал в интервью Абхазскому телевидению начальник отдела «Энергосбыт» СУЭС Джамбулат Аршба.

Как отметили специалисты, после установки приборов учета, аварий в этом районе не происходило. Для сотрудников СУЭС это большая помощь, потому что счетчики работают дистанционно и в случае перегруза отключаются сами.

«Эти приборы имеют возможность дистанционного опроса. Мы через свой сервис в офисе СУЭС можем контролировать расход электроэнергии каждого абонента, у которого установлен такой прибор учета, и видим расход и нагрузку абонента. В случае превышения допустимой нормы нагрузки, в нем стоит реле, которое его автоматически отключит, чтобы не произошло оплавления провода и возгорания. Если абонент задерживает оплату за потребленную электроэнергию, после уведомления с просьбой погашения задолженности, если он будет игнорировать в течение двух месяцев, мы также будем применять меры по временному прекращению подачи электроэнергии», – заметил начальник отдела «Энергосбыт».

В случае, если у абонента есть задолженность до установления счетчика, ему предоставляется график погашения долга, но при этом счетчик все-таки устанавливают с условием оплаты и за текущее энергопотребление. По словам специалистов, есть злостные неплательщики.

«Были неоднократные случаи, когда мы составляли судебные иски и передали дела в суд и через суд взыскивали задолженность с абонентов. Это один из рычагов воздействия на злостных неплательщиков», – сказал Джамбулат Аршба.

Всего было приобретено 1200 приборов учета. В планах у правительства закупить еще большее количество приборов учета для их установки на территории всей республики.  

Об этом сообщает сайт администрации столицы.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 01 марта 2022 20:47

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