ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 135 ЧЕЛОВЕК
Cухум. 1 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 266 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 135 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 40 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 15, в Гагрской ЦРБ – 26, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 3 пациента.
В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 89 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52036 человек.
Зарегистрировано 652 летальных случая. Выздоровели 45687 человек.
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