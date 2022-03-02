Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Сухум. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с председателем Банка Абхазии Бесланом Барателия вопросы ситуацию в банковском секторе Абхазии в условиях всех санкционных мер против отдельных российских банков.

По оценке Барателия кредитные организации страны работают в штатном режиме. Проблем с ликвидность. Нет.