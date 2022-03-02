КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАНЫ РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Сухум. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с председателем Банка Абхазии Бесланом Барателия вопросы ситуацию в банковском секторе Абхазии в условиях всех санкционных мер против отдельных российских банков.
По оценке Барателия кредитные организации страны работают в штатном режиме. Проблем с ликвидность. Нет.
«Все банковские карты, в том числе и российских банков-эмитентов, попавших в международный санкционный список, обслуживаются на территории Республики Абхазия», - подчеркнул Беслан Барателия.
Он уточнил, что ажиотажного спроса на наличность нет!
Александр Анкваб указал на необходимость обеспечения условий для нормального функционирования абхазской банковской системы.
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