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Абхазия Информ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАНЫ РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Новости Среда, 02 марта 2022 11:17
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАНЫ РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Сухум. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с председателем Банка Абхазии Бесланом Барателия вопросы ситуацию в банковском секторе Абхазии в условиях всех санкционных мер против   отдельных российских банков.

По оценке Барателия  кредитные организации  страны работают в штатном режиме. Проблем с ликвидность. Нет.

«Все банковские карты, в том числе и российских  банков-эмитентов, попавших  в международный  санкционный список, обслуживаются на территории Республики Абхазия», - подчеркнул Беслан Барателия.

Он уточнил, что ажиотажного спроса на наличность нет!

Александр Анкваб указал на необходимость обеспечения условий для нормального функционирования абхазской банковской системы.

https://www.youtube.com/watch?v=ROVGrlZUojY&t=653s

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 02 марта 2022 11:59

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