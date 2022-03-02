ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ

Сухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Всего на повестке дня очередного заседания Кабинета Министров обсуждалось более 15 вопросов. В их числе вопросы, касающиеся торговых надбавки на нефтепродукты, что позволит своевременно реагировать на изменения цен на рынке, гармонизации законодательства Абхазии и РФ, увеличение по рождению пособия на рождение ребенка и многие другие.

Как уточнила вице-премьер, министр экономики РА Кристина Озган, ситуация на рынке нефтепродуктов складывается не в положительную сторону и это вызвано экономическими и политическими обстоятельствами.

С начала 2002 года изменились и условия налогообложения: увеличился налог на добычу полезных ископаемых, увеличены ставки акцизов.

«Мы не можем влиять на формирование входящей цены – она формируется соответственно, на рынке РФ. У нас есть возможность контролировать только ту стоимость, которая формируется у поставщиков. В данном случае, в Абхазии мы будем контролировать уровень доходности компаний, осуществляющих поставку или реализацию нефтепродуктов путем, применения предельных значений надбавок, соответственно и по сети, разделяя опт и розницу. До 1 мая, ситуация на рынке не стабильна. Пока зафиксирован предельный уровень надбавок, соответственно, на бензин марки «регуляр - 92» в пределах значений от 6 до 14 процентов и, соответственно, на дизельное топливо от 2 до 5 процентов», – сказала Кристина Озган.

Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что главное в нынешней ситуации не создать дефицита топлива, поэтому отслеживаются его наличие и суточную реализацию поставщика.

«Не удивляйтесь тому, что мы запрашиваем у вас данные. Это важно! И дальше надеемся на вашу добросовестную работу. Придется потерпеть! Не будет таких доходов! Не будет такой прибыли, как была раньше. Но наша задача обеспечить стабильность, что мы и делаем сегодня, принимая этот документ!» – сказал премьер, обращаясь к реализаторам топлива.

Члены правительства дали согласие на заключение Меморандума между министерствами соцобеспечения между Абхазией и РФ. Документ предусматривает сотрудничество в части гармонизации законодательства двух стран в области Обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности, а также формирования в Абхазии системы обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

«РФ сторона будет оказывать необходимую методическую помощь Абхазии в разработке соответствующего законодательства. В рамках реализации настоящего меморандума стороны будут приглашать друг друга на встречи и мероприятия. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Меморандума стороны будут осуществляться постоянно, в соответствии с законодательством государств», – сказал министр соцобеспечения Руслан Аджба.

Члены правительства одобрили и подписали Меморандум между Абхазией и России в области гармонизации законодательств двух государств, в части установления групп инвалидности гражданам, том числе – детям.

Кабмин внес изменения в некоторые нормативно-правовые акты в сфере социального страхования.

«В данном постановлении предлагаем увеличить размеры пособия по рождению ребенка для работающих родителей с 13,500 до 15 тыс. руб.», – сообщила зампредседателя Фонда соцстрахования Ирма Чантурия.

Планируется также еще увеличить размер пособия для женщин, ставших в медучреждениях в ранние сроки беременности с 800 до 1000 руб.

«Хотелось бы и больше размер пособия увеличить, но к сожалению, из-за экономической ситуации, в связи с пандемией и другими сложными условиями, которые вы все знаете, Фонд не стал увеличивать размер пособия на большую сумму. Посмотрим, на то как мы сможем этот год отработать, а потом уже, если получиться, то размер пособия может быть увеличен», – подчеркнул премьер.

Решением правительства остатки средств из Республиканского бюджета на 1 января 2002 года перенаправлены на начало нового финансового года.

Министр финансов Владимир Делба отметил, что это общий объем остатков средств, который составляет 705 млн руб. , из низ 143 млн руб. – являются собственными средствами.

Все остальные средства являются целевыми и в обязательном порядке должны распределяться на основании решений Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РА и РФ.

Таким образом, Кабинет Министров предлагает распределять средства на установленные в соответствии с решением Межправкомиссии, на осуществление выплат, сокращение долговых обязательств и сокращения заимствования.

Кабмин поддержал постановление о проведение переговоров и подписания Межправительственного соглашения между Абхазией и Адыгеей о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном, социально-культурном и экологическом сотрудничестве.

Также были утверждены Соглашения между правительством Абхазии и РФ, которые касаются таможенного контроля и товаров.

Кабмин утвердил ведомственную, краткосрочную, целевую программу, направленную на освещение на государственном языке в СМИ деятельности законодательного и исполнительных органов, судебных и общественных организаций.

Правительство приняло постановление о порядке госучета основных показателей состояния дорожного движения и дорог, ДТП в Абхазии.

«Если посмотреть на опыт мировой, и даже европейский, то процентное соотношение числа ДТП, населения и количества автотранспорта, то оно в разы превышает, чем это допустимо, может быть на территории Абхазии. Причина одна: не потому что мы не дисциплинированные водители, нет! К примеру, немцы тоже недисциплинированные водители. Мы просто не учитываем огромное количество ДТП, которые совершаются в республике. И это правда. Если мы научимся это делать, тогда будет объективная и реальная картина», – считает Александр Анкваб.

Кабмин дал согласие на передачу имущественного комплекса водонасосной станции в селе Дзыгута и здания 2-й эшерской школы в ведение Администрации Сухумского района.

Члены правительства изменили порядок посещения пещер на территории Абхазии. Речь идет о так называемых «диких пещерах».

«В ходе работы спелеогрупп, часто обнаруживаются новые карстовые пропасти. А затем открываются в них залы коридоры и водопады. Здесь возникает вопрос о предании объектам географических названий. Спелеологи делают это не согласовывая с Госкомитетом по экологии РА. Могу в качестве примера сказать, что одна из самых глубочайших карстовых пропастей в мире на массиве «Арбаика» – «Воронья Крубера». Почему эта уникальная для мира и Абхазии пещера не должна была не иметь абхазское название? Нам спелеологи говорят, что абхазский язык трудный и труднопроизносимый, но мало ли что язык труден – эта пещера находится в горах Абхазии. Эти пещеры уходят в международные реестры и значатся там иначе», – пояснил главный эколог Абхазии Савелий Читанава.

Решением правительства два земельных участка по 600 в селе Бабушера и Гулрыпш переведены из категории земли «сельскохозяйственного назначения» в категории «земли населенных пунктов», для строительства жилого дома и дачи гражданам Адлейба и Цвижба.

Также принято решение о том, что перевод земельных участков для строительства туристических объектов будет тщательно контролироваться Министерством туризма РА.

В завершении заседания Кабмин обсудили вопросы размещения и обеспечения беженцев из ДНР и ЛНР. В пансионате «Айтар» на сегодняшний день размещено 96 человек, большая часть из которых дети. Они обеспечены питанием, медицинским обслуживанием, сотовой связью. Работает детский психолог.

1 марта для беженцев организовали экскурсию в Новоафонскую пещеру. Гостям из Донбаса оказываю поддержку не только власти, но наши граждане.

Премьер-министр Александр Анкваб поблагодарил жителей республики за неравнодушие.

«Был такой эпизод: им купили, что надо, естественно, это расходы нашего бюджета. Но потом, когда люди узнали, что это к нам приехали гости Луганска и Донецка, их начали их одаривать вещами и обувью. Это очень важное отношение наших людей и наши граждане это продемонстрировали. Все прошло спонтанно и очень трогательно. Люди, тронутые внимание местных граждан, звонили своим родным в Донецк, Луганск и рассказывали об этом. В пансионате «Айтар» круглосуточно дежурят бригады Минздрава, МЧС и других ведомств. Детей и женщин поручено обеспечивать всем необходимым», – констатировал Александр Анкваб.