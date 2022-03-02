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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН: НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕФИЦИТА ТОПЛИВА

Новости Среда, 02 марта 2022 12:57
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КРИСТИНА ОЗГАН: НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕФИЦИТА ТОПЛИВА

Сухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела рабочую встречу с представителями топливного рынка Абхазии при участии руководителя АЖД Арсоуа Читанава.

Встреча состоялась по итогам заседания Кабинета министров, на котором был утвержден порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлены предельные надбавки.

Министр обеспокоена вопросом своевременного обеспечения республики нефтепродуктами. В связи с обострением политической ситуации в России и мире высок риск возникновения сложностей с поставками в южном направлении железной дороги. В этой связи она рекомендует участникам процесса заблаговременно спланировать графики поставок и скоординировать работу, чтобы не допустить дефицит нефтепродуктов в республике.

Участники топливного рынка сообщили о существующих запасах и статусах текущих контрактов.

В завершении встречи Озган озвучила готовность оказать любую посильную помощь участникам рынка, чтобы не допустить возникновение дефицита и предупредить возможность развития неблагоприятного сценария.

Об этом сообщает сайт Минэкономики.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 02 марта 2022 13:00

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