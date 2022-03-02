ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Сухум. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе реализации оперативной информации в г. Сухум остановлен и подвергнут досмотру находящихся при нем вещей гражданин Республики Абхазия.

В ходе досмотра ручной клади обнаружены и изъяты видеокарты в количестве 10 ед. и райзеры к ним в количестве 10 ед., предназначенные для майнинга криптовалюты, ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в зоне таможенного контроля таможенного поста «Псоу» остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации, под управлением гражданина Абхазии.

В результате досмотра салонного отделения обнаружена и изъята парфюмерная продукция, приобретенная в магазине беспошлинной торговли в количестве 21 ед.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

ххх

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе реализации оперативной информации в г. Гагра был подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки были обнаружены и изъяты нагревательные стики без акцизных марок Республики Абхазия и жидкость для заправки электронных сигарет на общую стоимость 131 650 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию республики с нарушением действующего таможенного законодательства.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

ххх

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе реализации оперативной информации в г. Гагра подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 720 шт.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.