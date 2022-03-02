 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию…
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
февраля 26 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Среда, 02 марта 2022 14:08
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Сухум. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе реализации оперативной информации в г. Сухум остановлен и подвергнут досмотру находящихся при нем вещей гражданин Республики Абхазия.

В ходе досмотра ручной клади обнаружены и изъяты видеокарты в количестве 10 ед. и райзеры к ним в количестве 10 ед., предназначенные для майнинга криптовалюты, ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

ххх

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в зоне таможенного контроля таможенного поста «Псоу» остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации, под управлением гражданина Абхазии.

В результате досмотра салонного отделения обнаружена и изъята парфюмерная продукция, приобретенная в магазине беспошлинной торговли в количестве 21 ед.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

ххх

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе реализации оперативной информации в г. Гагра был подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки были обнаружены и изъяты нагревательные стики без акцизных марок Республики Абхазия и жидкость для заправки электронных сигарет на общую стоимость 131 650 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию республики с нарушением действующего таможенного законодательства.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

ххх

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе реализации оперативной информации в г. Гагра подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 720 шт.

image-01-03-22-05-46-1.jpeg

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 02 марта 2022 14:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИВЕДЕНЫ В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТМЕНИЛ ОТСРОЧКУ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА В ОТНОШЕНИИ А.Ш. ЦВИЖБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.