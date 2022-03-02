ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТМЕНИЛ ОТСРОЧКУ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА В ОТНОШЕНИИ А.Ш. ЦВИЖБА

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Президиум Верховного суда Республики Абхазия по результатам рассмотрения надзорного представления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия вынес постановление о его удовлетворении и отмене кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в отношении осужденного Верховным судом Республики Абхазия Цвижба Аслана Шикуровича.

Приговором Верховного суда Республики Абхазия от 28 октября 2016 года Цвижба А.Ш. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б», «в», «е» и «ж» ч. 2 ст.119, ч.5 ст.32, п.п. «а», «в», и «з» ч. 2 ст.99, ч.1 ст.217 и ч.1. ст.217 УК РА и осужден к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

11 августа 2021 года Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда РА, при особом мнении одного из судей приняла решение о предоставлении отсрочки исполнения приговора осужденному Цвижба А.Ш. сроком на 6 месяцев. Цвижба А.Ш. признан виновным в похищении и в последующем убийстве гражданина РФ Клемантовича С. П. и его помощницы Скаредновой О.С. с применением оружия, которое незаконно хранил и перевозил. Преступление им совершено в составе группой лиц с Квициния Н.Ю., Бигвава Д.Ф., Хмаил Р.Н., Гопия А.Ш.

Таким образом, отсрочка приговора в отношении Цвижба А.Ш. признана незаконной и в МВД РА направлено письмо о необходимости принятия мер о приведении приговора в исполнение.