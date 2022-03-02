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Абхазия Информ

ЯКУБ ЛАКОБА ПРИГЛАСИЛ АННУ НЕТРЕБКО ВЫСТУПИТЬ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 02 марта 2022 14:34
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ЯКУБ ЛАКОБА ПРИГЛАСИЛ АННУ НЕТРЕБКО ВЫСТУПИТЬ В АБХАЗИИ

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Ранее Миланский оперный театр «Ла Скала» исключил певицу из мартовских спектаклей.

Причиной отмены называется болезнь. При этом Нетребко заявила, что здорова, но действительно не приедет.

Председатель политсовета «Народной партии» Абхазии Якуб Лакоба в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что артистке буду рады на Кавказе. В Сухуми готовы организовать концерт с её участием, добавил он.

«Мартовские концерты исключили – это же нацизм, фашизм в области культуры! Надо ткнуть им носом, что они исключили артистов, а они поехали в Абхазию. В Абхазии больше, чем рады будут. Народная певица России Хибла Герзмава с Нетребко подруги, вместе пели у нас здесь в Сухуми, и Гергиев наш друг. Хибла это всё может организовать. Мы обязаны это сделать».

Оперная дива должна была участвовать в спектаклях 9, 12, 16 и 19 марта, но не смогла приехать на репетиции, как и её муж Юсиф Эйвазов. Возможно, ей придётся платить неустойку после отмены.

Баварская государственная опера также заявила, что прекращает работу с Анной Нетребко и Валерием Гергиевым.

Сегодня российского музыканта также отстранили от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра. Об этом рассказал мэр города Дитер Райтер. Он уточнил, что просил Гергиева публично «дистанцироваться» от военной операции на Украине, однако тот отказался.

Ранее Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР. Соответствующие указы подписал президент Аслан Бжания.

https://govoritmoskva.ru/news/306910/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 02 марта 2022 14:40

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