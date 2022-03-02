ГРАФИК РАБОТЫ РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Посольство России в Абхази уведомляет: прием граждан в консульском отделе 5 марта будет производиться только по срочным вопросам.

7 и 8 марта в связи с праздничными днями прием производиться не будет.

В экстренных случаях просьба обращаться по телефону 226-03-91 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .