Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. С 1 марта визовые центры Италии возобновили работу на приём и выдачу виз, в том числе и туристических.

Туристам не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или визы, которые закончились во время пандемии. Российские туристы могут въезжать по ПЦР-тесту, сделанному не ранее чем за 72 часа до поездки.