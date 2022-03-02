ВИЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ ИТАЛИИ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ
Новости Среда, 02 марта 2022 14:54
Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. С 1 марта визовые центры Италии возобновили работу на приём и выдачу виз, в том числе и туристических.
Туристам не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или визы, которые закончились во время пандемии. Российские туристы могут въезжать по ПЦР-тесту, сделанному не ранее чем за 72 часа до поездки.
Также уточним, что поездки в Европу для туристов из России возможны в случае, если перелёт осуществляется через третьи страны, которые не закрыли авиасообщение с Россией. В частности, для перелётов в Европу подойдут транзиты в Турции.
https://travelask.ru/news/37547-vizovye-tsentry-italii-vozobnovili-rabotu