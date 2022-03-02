ЗАЯВЛЕНИЕ АНД В СВЯЗИ С ОБОСТРЕНИЕМ СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ

«Обращаемся к президенту Абхазии Аслану Бжания, ко всем общественным и политическим силам страны.

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Представители общественной организации Абхазское народное движение выступили с заявлением в связи с ситуацией на Украине. Ниже полный текст документа.

Сейчас, когда ситуация в мире накаляется с каждым днём, когда наш союзник - Российская Федерация вынуждена проводить антинационалистическую операцию на территории Украины, в условиях, когда Грузия всё ещё не отказалась от своей реваншистской политики и воспользуется первой же возможностью, чтобы напасть на нас, мы, народ Абхазии, должны показать миру единство и решимость.

В этих условиях недопустимы двузначные внешнеполитические посылы, молчание и неопределённость. Во имя справедливости, во имя памяти наших предков, которые отдавали жизни в борьбе с фашизмом, во имя будущего Абхазии, мы должны выразить однозначную поддержку действиям России.

Сейчас нужно отложить в сторону внутренние распри и споры и вне зависимости от политических взглядов объединить свои силы.

В связи с этим предлагаем Президенту Республики Абхазия взять на себя инициативу и в ближайшие дни:

1. Организовать встречу руководителей политических и общественных сил страны.

2. Обозначить дату и начать подготовку к общенациональному митингу в поддержку России.

3. Приступить к немедленной реализации мер гражданской обороны, указанных в заявлении Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа» от 27 февраля 2022 года.

Мы со своей стороны готовы оказать поддержку и любую помощь, необходимую для реализации вышеуказанных мер.

1 марта 2022 года.