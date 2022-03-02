ЗАЯВЛЕНИЕ МИД АБХАЗИИ ПО СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. В результате государственного переворота 2014 года к власти на Украине пришли радикалы западного проекта «анти-Россия». В их идеологию не вписалась значительная часть русскоязычных жителей юго-востока Украины. На протяжении восьми лет мирное население юго-востока стало объектом вооруженной агрессии со стороны украинских силовиков и националистических формирований. Они наносили ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам.

Русские и украинцы, выражавшие свое несогласие с действиями новых властей, подвергались откровенному насилию. Украинские власти совершили массовые преступления против собственных граждан.

2 мая 2014 года произошла страшная трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, где заживо были сожжены десятки невинных людей. Варварские действия не получили объективной оценки со стороны международного сообщества, а организаторы сегодня разгуливают по украинским городам и продолжают совершать геноцид. Каждый год 2 мая в Одессе собираются тысячи неравнодушных людей, поминают погибших, призывают международное сообщество наказать виновных. В ответ – тишина.

Международное сообщество игнорировало и другие преступления украинских властей. Мы помним детей, убитых в Луганске и Донецке. Мы помним сотни и тысячи политзаключенных на юго-востоке – от Одессы до Харькова, от Николаева до Запорожья – которых били, и над которыми издевались. Среди них были беременные женщины и совсем молодые ребята.

Справедливое возмездие ждали и приветствуют многие граждане Украины. Мы поддерживаем стремление Президента России защитить мирное население, найти и покарать преступников, провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Действия вооруженных сил России в рамках специальной операции носят исключительно точечный характер, нацелены на поражение лишь объектов военной инфраструктуры, в отличие от действий украинской стороны.

В этой усложняющейся международной обстановке Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией. Согласно решению Президента Абхазии, наша страна признала суверенитет ДНР и ЛНР. Выстраиваем уважительные и равноправные отношения с новыми Республиками.

Сегодня коллективный Запад, используя сеть НКО в Европе и России, пытается массово насаждать тезис «мне стыдно, что я русский». Активно используют социальные сети, деятелей культуры и шоу-бизнеса. В эти дни важно поддержать справедливые устремления России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины. Важен голос каждого.

Уверены в успешном завершении специальной операции на Украине, скорейшем восстановлении справедливости и законности в этой стране.

АбхаZия вместе с Россией.