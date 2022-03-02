ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА 123 КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. 2 марта 2022 года завершилась регистрация кандидатов в депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.

С 21 января по 10 февраля 2022 года было выдвинуто 133 кандидата в депутаты, из них 118 – инициативными группами, 15 – политическими партиями (2 кандидата были выдвинуты и инициативными группами, и политическими партиями);