ВСТРЕЧА С РЕЗЕРВИСТАМИ

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. В Администрации Очамчырского района, под председательством министра обороны Абхазии Владимира Ануа, секретаря Совета Безопасности РА Сергея Шамба, и.о. главы Администрации Очамчырского района Артимона Габелая и высшего командного состава МО РА прошла встреча с офицерами и командирами резерва.

Офицерами МО были подготовлены доклады, связанные с военно-политической обстановкой и вопросами касающихся формирования, обеспечения и укомплектования операционного направления восток.

Основная цель мероприятий – определить состояние мобилизационной и боевой готовности в свете складывающихся событий в Украине и мире.

Тренировки будут проводится во всех районах Абхазии со всеми резервными формированиями

Цель тренировки – проверка готовности резервных формирований оперативного направления «Восток» к выполнению боевых задач в штатной организации военного времени.

«Данная тренировка позволит установить фактический уровень укомплектованности личным составом и техникой, довести до командного состава задачи военно-политического руководства Республики Абхазия на фоне складывающейся международной обстановки», – отметил руководитель тренировки, заместитель министра обороны, начальник управления по подготовке соединений и частей резерва генерал-майор Лизберт Поцхор-оглы.