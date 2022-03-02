 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию…
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
февраля 26 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С РЕЗЕРВИСТАМИ

Новости Среда, 02 марта 2022 21:07
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА С РЕЗЕРВИСТАМИ

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. В Администрации Очамчырского района, под председательством министра обороны Абхазии Владимира Ануа, секретаря Совета Безопасности РА Сергея Шамба, и.о. главы Администрации Очамчырского района Артимона Габелая и высшего командного состава МО РА прошла встреча с офицерами и командирами резерва.

Офицерами МО были подготовлены доклады, связанные с военно-политической обстановкой и вопросами касающихся формирования, обеспечения и укомплектования операционного направления восток.

Основная цель мероприятий – определить состояние мобилизационной и боевой готовности в свете складывающихся событий в Украине и мире.

Тренировки будут проводится во всех районах Абхазии со всеми резервными формированиями

Цель тренировки – проверка готовности резервных формирований оперативного направления «Восток» к выполнению боевых задач в штатной организации военного времени.

«Данная тренировка позволит установить фактический уровень укомплектованности личным составом и техникой, довести до командного состава задачи военно-политического руководства Республики Абхазия на фоне складывающейся международной обстановки», – отметил руководитель тренировки, заместитель министра обороны, начальник управления по подготовке соединений и частей резерва генерал-майор Лизберт Поцхор-оглы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 02 марта 2022 21:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА 123 КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.