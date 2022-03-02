ТАМОЖНЯ ОТЧИТАЛАСЬ ЗА ДВА МЕСЯЦА 2022 ГОДА

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Руководство Государственного таможенного комитета проинформировало премьер-министра о текущих показателях за два месяца 2022 года.



Председатель ГТК Отар Хеция и его заместитель Алиас Лабахуа сообщили, что плановые показатели удалось перевыполнить. Фактический объем таможенных платежей составил 330,3 млн рублей при плане 275 млн.