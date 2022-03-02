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Абхазия Информ

ТАМОЖНЯ ОТЧИТАЛАСЬ ЗА ДВА МЕСЯЦА 2022 ГОДА

Новости Среда, 02 марта 2022 21:25
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ТАМОЖНЯ ОТЧИТАЛАСЬ ЗА ДВА МЕСЯЦА 2022 ГОДА

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Руководство Государственного таможенного комитета проинформировало премьер-министра о текущих показателях за два месяца 2022 года.

Председатель ГТК Отар Хеция и его заместитель Алиас Лабахуа сообщили, что плановые показатели удалось перевыполнить. Фактический объем таможенных платежей составил 330,3 млн рублей при плане 275 млн.

Общий объем товарооборота через таможенную территорию Республики Абхазия за январь и февраль составил 4 млрд 794 млн рублей (на 410 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2021 г.).

При этом, объем импорта составил 3 млрд 660 млн рублей (на 365 млн рублей больше, чем в январе-феврале 2021 г.), экспорта – 1 млрд 134 млн рублей (рост за тот же период прошлого года составил 45 млн рублей).

Александр Анкваб указал руководству ГТК на необходимость улучшения таможенного администрирования, особенно с учетом возможного осложнения ситуации во внешнеторговом обороте товаров.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 02 марта 2022 21:31

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