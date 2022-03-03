ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 133 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 260 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 133 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.