ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 133 ЧЕЛОВЕК
Cухум. 2 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 260 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 133 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 2 пациента.
В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 80 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52169 человек.
Зарегистрировано 653 летальных случая. Выздоровели 46112 человека.