АБХАЗИЯ ГОТОВА В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТЬ ЕЩЕ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА

Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. /ТАСС./ Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности республики в случае необходимости принять еще вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой республик. Об этом он заявил журналистам во время посещения в четверг пансионата «Айтар», где расселены 110 приехавших в республику жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что большая группа беженцев в количестве 93 человек прибыла в Сухум в конце февраля, а 2 марта прибыли еще 17 человек. Большинство из них дети. Людей расселили в пансионате «Айтар» в Сухуме, обеспечив трехразовым питанием, медицинской помощью и бесплатной мобильной связью.

«Пообщавшись с людьми, приехавшими к нам из ДНР и ЛНР, я убедился в том, что ответственные за их прием и размещение делают это от всей души, приняли детей как своих родных. Пока они здесь, они не будут обделены вниманием и теплом. Если понадобится, мы примем еще беженцев, увеличим помощь без проблем, потому что когда наш народ попал в такую беду (во время войны с Грузией в 1992-93 годах), нам многие протянули руку помощи в разных городах России, в республиках Северного Кавказа», – заявил президент Абхазии.

Во время встречи с женщинами и детьми из Донбасса президент поинтересовался, как им живется и как они себя чувствуют в Абхазии.

«Мы рады, что вы живы и здоровы и находитесь здесь, вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку», – сказал Бжания, добавив, что по всем вопросам они могут обращаться к администрации пансионата, а также им помогут вице-премьер Сергей Пустовалов и мэр Сухума Беслан Эшба.

Одна из жительниц Донецка поблагодарила президента Абхазии за теплый прием и призналась, что все прибывшие в республику очень переживают за своих родных, оставшихся дома.

«Спасибо вам за все, мы даже не думали, что будет такой теплый прием. Очень рады, что мы здесь, правда, переживаем за мужей, за тех, кто остается дома. Надеемся в скором времени вернуться домой», – сказала она.

Бжания побывал на уроке, где маленькие дети занимались рисованием, и посетил столовую, где кормят беженцев. Повар рассказал, что детское меню составлено по пожеланиям родителей. Президент предложил знакомить гостей и с блюдами абхазской кухни.

Как рассказал журналистам заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидза, для маленьких детей процесс обучения организован в самом пансионате, куда приходят учителя и проводят уроки и занятия, а подростков возят в одну из сухумских школ, где они проходят обучение по всем предметам. «Возможно, есть какие-то различия в программах, но все же обучение проводится на русском языке, и дети могут посещать уроки по всем предметам», – сказал он. Что касается совсем маленьких, то их готовы принять сухумские детские сады при желании родителей.