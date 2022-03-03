ТКУАРЧАЛСКОМУ РАЙОНУ ОКАЖУТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ

Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба одобрил решение об оказании финансовой помощи Ткуарчалскому району в размере 10 млн рублей. Соответствующий документ был подписан в четверг 3 марта.

«Министерство туризма в лице собственника имущества в отношении РУП «Комплекс Новоафонской пещеры им. Г. Ш. Смыр» не возражает против оказания финансовой помощи в реконструкции торговых рядов Ткуарчалского районного рынка в размере 10 млн (десять миллионов) рублей», – говорится в документе.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.