РУКОВОДИТЕЛИ РУПОВ ПРЕДСТАВИЛИ ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД

Руководители РУПов представили отчитались по основным показателям за 2021 год. На совещании были названы фактические показатели прибыли, объема производства, фонда заработной платы. Участники совещания обсудили прогнозы, которые необходимо сформировать на 2023 год в соответствии с подходами к формированию индикативного плана.

Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. В министерстве экономики состоялось расширенное совещание с руководителями действующих предприятий, подотчетных министерству. На совещании также присутствовали руководители финансовых служб предприятий.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обозначила основные требования и систему, в соответствии с которыми должна быть продолжена работа унитарных предприятий.

Министр указала на то, что не во всех организациях завершена процедура реорганизации и перерегистрации в республиканские унитарные предприятия. Она поручила юридическим службам завершить эту работу в соответствии с законом и в кратчайшие сроки.

Она также напомнила, что все сделки имущественного характера, связанные с предоставлением услуг по аренде, должны согласовываться в Министерстве экономики. Она рекомендовала сформировать реестр договоров и уточнить их текущий статус.

Озган также указала на то, что сделки, не согласованные с собственником имущества и не зарегистрированные в Госкомитете по управлению госимуществом и приватизации, являются незаконными. Она затронула и вопрос инвентаризации имущества, состоящего на балансе предприятий.

«Это важный процесс бухгалтерского учета, прошу в этом направлении тоже выстроить систему. У нас будут претензии к финансовым и бухгалтерским службам, если эта работа не будет проводиться. Провести инвентаризацию по формальному признаку – не наша с вами цель. Государственное имущество должно быть на учете», – сказала она.

В ходе совещания министр обозначила основные направления, по которым есть возможность улучшить ситуацию с дебиторской и кредиторской задолженностью и способы формирования отчетов и прогнозов предприятий. Она сказала, что сроки представления отчетов следует оптимизировать: «На базе ваших отчетов формируется позиция министерства экономики относительно применения возможных мер реагирования. Это даст возможность оперативно реагировать и оказывать вам помощь в решении административных вопросов».

«Есть правила, которые определены законодательно, и возможности министерства должны быть использованы в полной мере, чтобы предприятия могли генерировать доходы в бюджет. Поэтому мы с вами в этом вопросе союзники. Прошу, меня в этом направлении поддержать», – завершила встречу Озган.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.