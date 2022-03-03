В АБХАЗИИ НАБЛЮДАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный санитарный врач столицы Алла Беляева констатировали заметное снижение заболеваемости COVID-19 и уменьшение общего числа стационарных больных.

Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. Вопросы обеспеченности медицинских учреждений республики, задействованных в лечении коронавирусной инфекции, медикаментами и расходными материалами, а также показатели заболеваемости населения обсуждались на рабочем совещании у премьер-министра Але5сандра Анкваба.

По их данным на 3 марта во всех учреждениях находятся на лечении 94 пациента, из них в тяжелом состоянии – 31.

Министр отметил наличие запасов медицинского кислорода и доложил о принятых мерах по дополнительному формированию резерва.

По информации руководителя «Абхазфармацеи» Рустама Адлейба, за два первых месяца текущего года медучреждениям республики выдано препаратов для лечения коронавирусной инфекции, в том числе дорогостоящих (актемра, артлегия и др.) на общую сумму 50 млн. 812 тысяч рублей.

Республиканское фармпредприятие продолжает обеспечение медучреждений и другими востребованными препаратами (по линии гемодиализа и онкозаболеваний).

Все лечебно-профилактические учреждения, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, обеспечиваются необходимыми расходными материалами.

Премьер-министр Александр Анкваб указал на необходимость уделять особое внимание вопросу формирования резервов с учетом возможных изменений в ценообразовании на внешних фармацевтических рынках и поставкам медицинских препаратов в республику.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.