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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАБЛЮДАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Четверг, 03 марта 2022 19:22
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В АБХАЗИИ НАБЛЮДАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ К СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. Вопросы обеспеченности медицинских учреждений республики, задействованных в лечении коронавирусной инфекции, медикаментами и расходными материалами, а также показатели  заболеваемости населения обсуждались на  рабочем совещании у премьер-министра Але5сандра Анкваба.  

Министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный санитарный врач столицы Алла Беляева констатировали заметное снижение заболеваемости COVID-19 и уменьшение общего числа стационарных больных.

По их данным на 3 марта во всех учреждениях находятся на лечении 94 пациента, из них в тяжелом состоянии – 31.

Министр отметил наличие запасов медицинского кислорода и доложил о принятых мерах по дополнительному формированию резерва.

По информации руководителя «Абхазфармацеи» Рустама Адлейба, за два первых месяца текущего года медучреждениям республики выдано препаратов для лечения коронавирусной инфекции, в том числе дорогостоящих (актемра, артлегия и др.) на общую сумму 50 млн. 812 тысяч рублей.

Республиканское фармпредприятие продолжает обеспечение медучреждений  и другими востребованными препаратами (по линии гемодиализа и онкозаболеваний).

Все лечебно-профилактические учреждения, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, обеспечиваются необходимыми расходными материалами.

Премьер-министр Александр Анкваб указал на необходимость уделять особое внимание  вопросу формирования резервов с учетом возможных изменений в ценообразовании на внешних фармацевтических рынках и поставкам  медицинских препаратов в республику.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 03 марта 2022 19:52

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