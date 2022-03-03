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Абхазия Информ

ДЕТИ ИЗ ДОНБАССА БУДУТ УЧИТЬСЯ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ № 6

Новости Четверг, 03 марта 2022 19:24
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ДЕТИ ИЗ ДОНБАССА БУДУТ УЧИТЬСЯ В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ № 6

Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. По поручению мэра Сухума Беслана Эшба Управлением образования столичной Администрации решен вопрос устройства детей беженцев из Луганской и Донецкой народных республик в школы и детские сады.

«Среди беженцев из Луганска и Донецка, заселенных в тургостиницу «Айтар», оказалось большое количество детей разных возрастов. Управление образования администрации Сухума не могло остаться в стороне и не помочь детям, временно лишившихся возможности обучаться. Сегодня 6-ая средняя школа имени Комарова гостеприимно распахнула двери для учащихся 5,8,9 и 10 классов. Ученические коллективы тепло приняли сверстников. За всеми учащимися ведет наблюдение школьный психолог. Педколлектив взял на себя обеспечение детей учебниками, необходимыми принадлежностями и горячим питанием», – сказала начальник Управления образования Администрации Сухума Астанда Таркил. 

Для 13 ребятишек, учащихся начальных классов, занятия будут проходить на базе тургостиницы, к ним будет приходить педагог и вести уроки. Кроме того, дети дошкольного возраста (с 2 до 6 лет) начнут посещать детский сад «Звездочка». Педколлективы образовательных учреждений выразили готовность принять у себя еще учащихся, чьи родители пока не определились и выжидают, так как многие надеются на скорое возвращение домой.

Оказывают педагоги и посильную материальную помощь беженцам из Донбасса. Так, от 4-ой сухумской средней школы им передали 40 тысяч рублей и одежду для детей.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 03 марта 2022 19:53

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