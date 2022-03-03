ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ПРИЗВАЛ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО АБХАЗИИ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ

Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба призвал туристическое сообщество республики оказать помощь прибывшим и вновь прибывающим беженцам из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

«В столь тяжелое время для наших друзей обращаюсь ко всему туристическому сообществу Абхазии поддержать и оказать помощь прибывшим и вновь прибывающим беженцам из ЛНР и ДНР», – говорится в обращении Теймураза Хишба.

Третьего марта министр туризма встретился с руководителями групп беженцев из ЛНР и ДНР, пообщавшись с ними, он передал канцелярские принадлежности, игры и пособия для обучения детей школьного и дошкольного возраста.

Напомним, что по поручению президента Аслана Бжания 24 февраля из ДНР и ЛНР в сопровождении МЧС Абхазии были эвакуированы 93 человека, которых доставили в республику на экскурсионных автобусах РУП «Национальная туристическая компания Турист».

По приезду в Абхазию беженцев расселили в подведомственном Министерству туризма пансионате «Айтар». Первого марта для эвакуированных с Донбасса была организована экскурсия в Новоафонскую пещеру.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Абхазии.