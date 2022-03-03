 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию…
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
февраля 26 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО СКОРО ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ

Новости Четверг, 03 марта 2022 19:41
Оцените материал
(0 голосов)
МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО СКОРО ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ

Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания ознакомился с условиями пребывания беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, находящихся в пансионате «Айтар» с 24 февраля.

Его сопровождали глава Администрации президента Алхас Квициния, вице-премьер Сергей Пустовалов и глава Администрации г. Сухум Беслана Эшба.

Руководство страны встретил директор пансионата «Айтар» Астамур Адлейба.

Беженцы поблагодарили президента за столь гостеприимное отношение.

«Мы рады, что вы здесь, вместе. Мы надеемся, что обстоятельства, которые вынудили  на такое, носят  временный характер. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Просил бы вас не стесняться.  Мы очень хотим, чтобы дети запомнили свое пребывание здесь в Абхазии», – сказал Бжания.

«Нам все нравиться, все хорошо! Мы даже не думали, что   может быть такой теплый прием с вашей стороны. Очень рады, что мы здесь. Сердца болят,  переживаем за наших детей. Мы надеемся, что скоро вернемся домой», – говорили женщины с детьми из ДНР ЛНР.

Управление образования столицы предоставило педагога для детей начальной школы. Те кто повзрослее уже временно посещают сухумскую школу №6.

Аслан Бжания ознакомился с питанием взрослых и детей. Он призвал персонал ознакомить гостей, особенно детей  (при желании)  с сбалансированной абхазской кухней.

«Наша страна слишком хорошо знает, что такое война. И мы не могли остаться в стороне. Наш народ, когда столкнулся с такой же бедой, было очень много людей, которые нам помогали: республики Северного Кавказа РФ, Юг России. Я думаю, что все это правильно и поэтому, если  возникнет необходимость, помощь для прибывших будет увеличена. Это даже не обсуждается», – подытожил свои визит Аслан Бжания.

Беженцы, эвакуированные из ДНР и ЛНР, размещены в Сухумском пансионате «Айтар». Речь идет о семейном объекте расположенном в курортной части столицы. Он существует уже более 50 лет, его территория превращена в цветущий парк с прогулочными зонами, фонтанами и экзотическими животными.

Всего в пяти минутах ходьбы находится прекрасный песчано-галечный пляж. Пансионат состоит из трех корпусов различного уровня, а также комплекса коттеджей.

На его территории пансионата находится действующий православный храм Святого Георгия Победоносца Абхазской православной церкви. Здание восстановлено на базе часовни, датируемой  Х I веком.

 Храм открыт и проводит богослужения для прихожан и всех находящихся в пансионате постояльцев.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 03 марта 2022 20:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.