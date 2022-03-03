Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания ознакомился с условиями пребывания беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, находящихся в пансионате «Айтар» с 24 февраля.

Руководство страны встретил директор пансионата «Айтар» Астамур Адлейба.

Беженцы поблагодарили президента за столь гостеприимное отношение.

«Мы рады, что вы здесь, вместе. Мы надеемся, что обстоятельства, которые вынудили на такое, носят временный характер. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Просил бы вас не стесняться. Мы очень хотим, чтобы дети запомнили свое пребывание здесь в Абхазии», – сказал Бжания.

«Нам все нравиться, все хорошо! Мы даже не думали, что может быть такой теплый прием с вашей стороны. Очень рады, что мы здесь. Сердца болят, переживаем за наших детей. Мы надеемся, что скоро вернемся домой», – говорили женщины с детьми из ДНР ЛНР.

Управление образования столицы предоставило педагога для детей начальной школы. Те кто повзрослее уже временно посещают сухумскую школу №6.

Аслан Бжания ознакомился с питанием взрослых и детей. Он призвал персонал ознакомить гостей, особенно детей (при желании) с сбалансированной абхазской кухней.

«Наша страна слишком хорошо знает, что такое война. И мы не могли остаться в стороне. Наш народ, когда столкнулся с такой же бедой, было очень много людей, которые нам помогали: республики Северного Кавказа РФ, Юг России. Я думаю, что все это правильно и поэтому, если возникнет необходимость, помощь для прибывших будет увеличена. Это даже не обсуждается», – подытожил свои визит Аслан Бжания.

Беженцы, эвакуированные из ДНР и ЛНР, размещены в Сухумском пансионате «Айтар». Речь идет о семейном объекте расположенном в курортной части столицы. Он существует уже более 50 лет, его территория превращена в цветущий парк с прогулочными зонами, фонтанами и экзотическими животными.

Всего в пяти минутах ходьбы находится прекрасный песчано-галечный пляж. Пансионат состоит из трех корпусов различного уровня, а также комплекса коттеджей.

На его территории пансионата находится действующий православный храм Святого Георгия Победоносца Абхазской православной церкви. Здание восстановлено на базе часовни, датируемой Х I веком.

Храм открыт и проводит богослужения для прихожан и всех находящихся в пансионате постояльцев.