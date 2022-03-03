КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ

В результате досмотра ручной клади гражданки, следовавшей из Абхазии была обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками РА в количестве 2 000 шт.

Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

ххх

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе реализации оперативной информации в с. Лдзаа, Гагрского района, подвергнут проверке торговый объект.

В результате проверки обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок РА в количестве 5 520 шт.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

ххх

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе реализации оперативной информации в г. Гагра, при попытке реализации товара в торговом объекте подвергнут досмотру вещей гражданин Российской Федерации.

В результате досмотра обнаружены электронные сигареты и жидкость к ним без акцизных марок РА, ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства на общую стоимость 191 700 руб.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

ххх



Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра, подвергнут проверке торговый объект.

В результате проверки обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок РА, ввезенная ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства в количестве 2 400 шт.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.



ххх

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум, подвергнут проверке торговый объект.

В результате проверки обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок РА, ввезенная ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства в количестве 1 000 шт.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.